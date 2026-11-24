علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، على خسارة الفريق أمام بيراميدز، خلال تصريحات تلفزيونية، مؤكدًا أن تاريخ القلعة الحمراء وبطولاتها يمنحانه مكانة خاصة بين الأندية المصرية، يصعب على أي منافس الوصول إليها.

أحمد بلال يتحدث عن تاريخ بطولات الأهلي

وقال أحمد بلال إن خسارة الأهلي أمام بيراميدز لا يمكن أن تقلل من قيمة النادي أو تاريخه الكبير، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء تمتلك رصيدًا ضخمًا من البطولات والإنجازات، يجعلها متفوقة بفارق كبير عن منافسيها.

وأضاف نجم الأهلي السابق، خلال حديثه التلفزيوني، أن النادي اعتاد على حصد البطولات وتحقيق الإنجازات على مدار سنوات طويلة، وهو ما يمنحه أفضلية تاريخية لا يمكن تجاهلها بسبب خسارة مباراة أو تراجع في النتائج.

رسالة قوية من أحمد بلال لمنافسي الأهلي

وشدد أحمد بلال على الفارق الكبير بين الأهلي وباقي الأندية من حيث عدد البطولات والتاريخ، قائلًا: «خدنا ياما دوريات كتير أوي أوي، لو قعدوا 20 سنة ياخدوا الدوري ورا بعض مش هيلحقوا الأهلي ولا هيجيبوا نصه».

وأوضح أن الأهلي يمتلك تاريخًا طويلًا من النجاحات، وأن المنافسة على البطولات لا تتوقف عند نتيجة مباراة واحدة، مؤكدًا أن ما حققه النادي عبر تاريخه يمثل إنجازًا كبيرًا يصعب تكراره.

وتأتي تصريحات أحمد بلال في أعقاب الهزيمة التي تعرض لها الأهلي أمام بيراميدز، والتي أثارت حالة من الغضب بين جماهير الفريق، وفتحت الباب أمام العديد من الانتقادات لأداء اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

وتترقب جماهير الأهلي رد فعل الفريق خلال المباريات المقبلة، في ظل المطالب بضرورة تصحيح الأخطاء والعودة إلى الانتصارات، والحفاظ على فرص المنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي.