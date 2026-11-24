أكد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحمله المسؤولية الفنية عن الخسارة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن جميع عناصر الفريق تتحمل مسؤولية المستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال المباراة، والتي لم يقدم خلالها الأحمر الأداء المنتظر.

وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن من حق جماهير الأهلي الغضب من الجميع، في ظل الأداء الذي قدمه الفريق، موضحًا أن المدرب لا يتحمل وحده مسؤولية الأخطاء التي تحدث داخل الملعب، سواء في التمرير أو التمركز الدفاعي أو التحركات.

وأضاف المدير الفني أنه لا يمانع في تحميله المسؤولية إذا كان الجمهور يرى أنه السبب الأول وراء الهزيمة، مؤكدًا أن تاريخه التدريبي والألقاب التي حققها معروفان للجميع، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحمل كل فرد داخل الفريق مسؤولية ما حدث.

عموتة يعتذر لجماهير الأهلي ويرفض تحميل اللاعبين مسؤولية الهزيمة

وحرص مدرب الأهلي على توجيه اعتذار لجماهير القلعة الحمراء التي حضرت لمساندة الفريق، مؤكدًا أن الفريق لم يكن على مستوى طموحاتها، وأنه يشعر بالمسؤولية باعتباره المسؤول الفني الأول.

وأوضح عموتة أنه يدافع دائمًا عن لاعبيه، ولم يسبق له تحميل لاعب بعينه مسؤولية التعادل أو الخسارة، رغم أحقيته في انتقاد الأداء بعد المباريات، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا تحاول استغلال شعبية الأهلي لنشر أخبار غير صحيحة وزعزعة استقرار النادي.

عموتة يكشف سبب تراجع الأهلي أمام بيراميدز

وتحدث المدير الفني عن أسباب الخسارة، مؤكدًا أنه كان متفائلًا قبل المباراة، بعدما خاض الفريق استعدادات جيدة، وكان ينتظر رد فعل إيجابيًا وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأشار إلى أن أغلب اللاعبين لم يدخلوا أجواء المباراة منذ الدقائق الأولى، وهو ما صعّب المهمة على الفريق طوال اللقاء، باستثناء بعض الفترات القصيرة التي ظهر خلالها الأهلي بصورة أفضل.

وشدد عموتة على أن بيراميدز كان الطرف الأفضل، وأن الأداء والمجهود اللذين قدمهما لاعبو الأهلي لم يكونا كافيين لتحقيق الفوز، مؤكدًا أن الفريق يستحق غضب جماهيره بسبب المستوى الذي ظهر به.

حقيقة استبعاد إمام عاشور وخطة تدعيم الأهلي

وعن موقف إمام عاشور، أوضح عموتة أن غيابه في الفترة الماضية لم يكن لأسباب فنية، وإنما بسبب معاناته من مشكلة صحية، وحاجته إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه البدني والفني.

وأضاف أن إمام يمتلك إمكانيات كبيرة، وكان يأمل أن يقدم الإضافة الهجومية خلال مشاركته في 45 دقيقة أمام بيراميدز، لكن أداء المجموعة بالكامل لم يساعده على الظهور بالشكل المطلوب، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

واختتم عموتة تصريحاته بالتأكيد على أن هناك وقتًا كافيًا للتشاور مع إدارة الأهلي بشأن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، وإمكانية التعاقد مع لاعب أو اثنين أو ثلاثة لاعبين أجانب، من أجل تدعيم الصفوف وتصحيح المسار والعودة لتقديم الأداء الذي تنتظره الجماهير