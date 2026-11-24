كشفت الفنانة مريم الخشت أنها ظلت لسنوات ترفض دخول مجال التمثيل، رغم حبها للمسرح ومشاركتها في أعمال مسرحية، موضحة أن الخوف كان السبب الأساسي وراء رفضها عروض المشاركة في الأعمال الدرامية والسينمائية، حتى عندما كانت تأتيها فرص من خلال أصدقائها العاملين في المجال.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ عدداً كبيراً من أصدقائها كانوا ممثلين، ومن بينهم أشخاص تعرفت إليهم خلال عملها في المسرح، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى التمثيل، وكانت تصل إليها أحياناً عروض للمشاركة في أفلام أو أعمال فنية، ويُقال لها إن هناك دوراً معيناً يمكنها تقديمه، لكنها كانت ترفض بسبب خوفها.

وأوضحت الخشت أن ما دفعها إلى التفكير جدياً في التمثيل كان مكالمة من إنجي القاسم، التي كانت تعمل في ذلك الوقت ضمن ورشة تامر حبيب، وقالت لها إن هناك دوراً يمكنها تقديمه، وسألتها عما إذا كانت ترغب في المشاركة.

وأضافت أنها لم تكن تعرف أن المشروع المقصود هو مسلسل «جراند أوتيل»، إذ أخبرتها إنجي القاسم بأنها تعمل على مشروع مع تامر حبيب، وهو ما جعلها تتحمس وتوافق، لكنها لم تتلق اتصالاً آخر بعد ذلك، كما أنها لم تتابع الأمر بنفسها، لأنها لا تعرف كيف تتواصل مع الآخرين لتسألهم عن مصير الفرصة أو تذكرهم بما اتفقوا عليه.

وأشارت إلى أنها عندما شاهدت مسلسل «جراند أوتيل» بعد عرضه، أدركت أنها كان من الممكن أن تكون ضمن فريق العمل لو أنها تابعت الأمر، وشعرت بالندم على عدم اتخاذ خطوة التواصل، لكنها لم تكن تعرف كيف تفعل ذلك.

وأكدت أنها قررت في تلك اللحظة أن تتعامل بصورة مختلفة مع أي فرصة تأتيها بعد ذلك، وأنها تتذكر أنها قالت لنفسها إنها ستشارك في موسم رمضان التالي، وبالفعل جاءتها فرصة مسلسل «لا تطفئ الشمس» في العام التالي.

وتابعت أنها شعرت حينها بأن ما قالته لنفسها تحقق، وكأنها تلقت إجابة من الله على أمنيتها، بعدما انتقلت من مرحلة الخوف ورفض العروض إلى المشاركة في عمل تلفزيوني خلال موسم رمضان.