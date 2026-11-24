قالت منة الله حسن نافع، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، إن عائلة والدتها "طوب صقال" تعود لأصول تركية أرستقراطية.



وعن قدرة شويكار على الجمع في حياتها الشخصية بين فخامة الهانم التركية الأرستقراطية وخفة دم بنت البلد المصرية، أوضحت ابنتها أن هذا المزيج كان سر شخصيتها وجاذبيتها، فهي هانم في بيتها وذوقها، وبنت بلد في روحها وضحكتها وطيبتها مع الناس.

وتحدثت منة الله عن زواج والدتها الأول، مؤكدة أن والدها المهندس حسن نافع، الجواهري، تزوج والدتها زواجاً تقليدياً وكان عمرها 16 سنة فقط. وحكت شويكار لابنتها عن ظروف هذه الزيجة، وكيف واجهت صدمة وفاة زوجها وهي ما زالت شابة صغيرة ومسؤولة عن طفلة رضيعة، بعد فترة قصيرة من الزواج.

وبعد وفاة والدها، بدأت شويكار تخطو خطواتها الأولى نحو التمثيل، وكشفت ابنتها عن من شجعها على هذه الخطوة، وعما إذا كانت تحب التمثيل فعلاً أم كانت تبحث عن تأمين حياة ابنتها، وعن موقف عائلتها الأرستقراطية من اشتغالها بالفن، وهل وافقوا بسهولة أم عارضوها.

تتجوزيني يا بسكوتة

وتوقفت منة الله عند المشهد الأسطوري في مسرحية "أنا وهو وهي"، عندما خرج فؤاد المهندس عن النص وقال لشويكار أمام الجمهور: "تتجوزيني يا بسكوتة"، لتكشف ما إذا كانت الجملة عفوية ومفاجئة، أم كان هناك بينهما مشاعر وإعجاب متبادل قبلها.

وأضافت أنها عاشت مع "عمو فؤاد"، كما كانت تناديه، طوال فترة زواج والدتها التي استمرت حوالي 25 سنة، وروت كيف كان يتعامل معها في البيت، وهل صحيح أنه كان يريد أن يكتبها باسمه لكن والدتها رفضت، ولماذا أراد ذلك ولماذا رفضت هي.

وأوضحت أن فؤاد المهندس كان عاشقاً للنظام لدرجة الوسوسة، بينما كانت شويكار أكثر مرونة، وكشفت كيف تعايش الطبعان المختلفان تحت سقف بيت واحد، وكيف نجحت شويكار وفؤاد في إذابة الفوارق الأسرية، حيث عاشت منة الله مع أولاد فؤاد المهندس أحمد ومحمد في بيت واحد كأشقاء، لدرجة أنهم لم يشعروا أبداً بوجود زوجة أب أو زوج أم.

كما كشفت ابنة شويكار عن سبب رفض والدتها الإنجاب من فؤاد المهندس، والسبب الحقيقي غير المعلن وراء قرار انفصال شويكار وفؤاد المهندس، مؤكدة أنه رغم الطلاق ظلت علاقتهما كما هي، فكانت شويكار تحدثه يومياً في التليفون وتطبخ له أكلاته المفضلة.

وروت منة الله تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد المهندس، حيث طبخت له شويكار حماماً محشياً بناءً على طلبه قبل وفاته بيوم، وفي يوم وفاته ذهبت وجلست معه مدة طويلة.

شويكار في البيت

وعن شويكار في البيت، أكدت ابنتها أنها كانت مختلفة أحياناً عن شويكار التي نراها في أعمالها الفنية، وكشفت عن أكثر صفة ميزت شخصيتها، وأكثر موقف جعلها تشعر بأنها ابنة واحدة من أهم نجمات الفن المصري والعربي.

وأكدت أن والدتها كانت ست بيت شاطرة، تعشق التريكو والكروشيه والخياطة اليدوية لأحفادها، وكشفت كيف كانت تعامل حفيدتيها هند وفرح، وعن أسلوبها في التربية بين الحزم والحنية، وعاداتها اليومية التي كانت لابد أن تفعلها في البيت، وأكثر الأشياء التي كانت تكرهها.

وتحدثت منة الله عن ذهابها مع والدتها إلى لوكيشن التصوير والمسرح، وعما إذا كانت شويكار تحب مشاهدة أفلامها، وأكثر الأفلام التي كانت تعتز بها، والمسرحية التي كانت تحبها، وطقوسها قبل الوقوف على المسرح، وأحلى الأدوار التي تحبها ابنتها لها، وهل هناك دور ندمت شويكار على عدم تقديمه، وهل فكرت منة الله في التمثيل أو عُرضت عليها الفكرة.

كما كشفت أنها كانت تحكي لوالدتها كل أسرارها ومشاكلها، ومن أكثر الفنانين الذين كانوا في دائرة أصدقائها، وهواياتها التي كانت تحب ممارستها.

أرشيف ضاع في السيول

وكشفت منة الله عن أن الكثير من صور والدتها النادرة وأرشيفها الفني الشخصي ضاع بسبب حادث الأمطار والسيول الذي تعرض له منزلهما، وروت كيف تعاملت شويكار مع هذه الخسارة الكبيرة، وعلقت على مجموعة من الصور النادرة التي عُرضت على الشاشة.

وأكدت أن والدتها أوصتها بالاستمرار في السؤال عن الفنانة ميرفت أمين، باعتبارها من أقرب صديقات عمرها.

وعن ابتعاد شويكار عن الأضواء في سنواتها الأخيرة، أوضحت ابنتها ما إذا كان ذلك بسبب ظروف صحية أم قراراً للحفاظ على صورتها في عيون الجمهور.

وأضافت أن والدتها لم تكن تعاني من أي مرض، وأن وعكتها الأخيرة استمرت 3 أيام فقط بسبب بعض الآلام التي تم تشخيصها خطأ بالمرارة، وكشفت كواليس اللحظات الصعبة، حيث قالت شويكار في سيارة الإسعاف: "أنا مش راجعة تاني".

واختتمت منة الله حديثها بالكشف عن وصية شويكار الأخيرة لها قبل رحيلها في أغسطس 2020، ولماذا طلبت عدم إقامة عزاء لها.