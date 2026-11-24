أكدت الفنانة مريم الخشت رفضها الدخول في علاقة تعرف مسبقاً أنها ستتسبب في إيذاء شخص آخر، موضحة أنها تخشى فكرة أن يكون لكل فعل ثمن يعود إلى صاحبه، وأن الأذى الذي يتسبب فيه الإنسان للآخرين قد يرتد إليه بشكل أو بآخر.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها لا تستطيع أن تقبل أن تكون سبباً في تعاسة أو أذى إنسانة أخرى، مشيرة إلى أنها تخاف من فكرة أن كل شيء له ثمن، وأن ما يفعله الإنسان يعود إليه، وهو ما وصفته لميس الحديدي بـ«الكارما»، ووافقتها الخشت على ذلك.

وأوضحت أنها إذا كانت تعرف أن تصرفاً معيناً سيؤذي شخصاً آخر، فلن تستطيع تجاهل الأمر أو الالتفاف حوله، لأن ضميرها لن يكون مرتاحاً إذا تسببت في أذى إنسان.

وفيما يتعلق بالانتقام، رفضت الخشت الفكرة تماماً، مؤكدة أنها لا تؤيد الانتقام حتى لو كان بدرجة بسيطة، وقالت إن استرداد الحقوق ليس دور الإنسان، وإنما هو أمر يتركه لله، وإن دورها أن تتقبل ما وضعه الله في طريقها، وتثق بأنه سيأخذ لها حقها.

وأضافت أن اعتقاد الإنسان بأنه مضطر إلى الانتقام بنفسه قد يعكس عدم ثقته في أن الله سيعيد إليه حقه، أو عدم قدرته على الانتظار، معتبرة أن ذلك يتضمن قدراً من قلة الإيمان، لأنها لا تريد أن تتصرف وكأنها غير واثقة في أن الله سينصفها.

وعندما سألتها لميس الحديدي عما إذا كانت تنتقم في حياتها ممن يضايقها أو يتعدى عليها، أكدت الخشت أنها لا تفعل ذلك مطلقاً، سواء تعلق الأمر بالخيانة أو بأي موقف آخر، وأبدت دهشتها من السؤال عما إذا كان أحد قد أساء إليها، قائلة ضاحكة: «هو في حد محدش داس عليه؟!»، لترد لميس الحديدي مازحة بأن هناك «بولدوزرات كتير»، وهو ما تفاعلت معه الخشت بالضحك، قائلة إن «البولدوزرات في كل حتة».