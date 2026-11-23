أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر المسرحية الكوميدية «الكبيرة أول»، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر المقبل، على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي.

وكشف تركي آل الشيخ عن تفاصيل العمل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، موضحًا أن أحداث المسرحية تدور حول شخصية «هلالة»، التي تقرر الزواج قبل أشقائها، لتجد نفسها وسط سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويشارك في بطولة المسرحية الفنان عبد الناصر درويش والفنان أحمد العونان، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

تركي آل الشيخ يروج لفيلم «العيون الساهرة – الساس»

وفي سياق آخر، روّج تركي آل الشيخ للفيلم السعودي «العيون الساهرة – الساس»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 3 ديسمبر المقبل، وهو مستوحى من قصة حقيقية من ملفات وزارة الداخلية السعودية في مجال مكافحة المخدرات.

وشارك تركي آل الشيخ متابعيه منشورًا عبر حسابه على «فيسبوك» للترويج للفيلم، وكتب: «فيلم العيون الساهرة: السّاس قصة حقيقية من ملفات وزارة الداخلية ساسها_عيالها يعرض 3 ديسمبر».

وتدور أحداث الفيلم حول جهود رجال الأمن في المملكة العربية السعودية لمواجهة تجارة المخدرات والتصدي لمخاطرها، من خلال معالجة درامية تجمع بين التشويق والوقائع المستوحاة من أحداث حقيقية، وتسلط الضوء على تأثير المخدرات في الأفراد والمجتمع.