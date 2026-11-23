تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، في ظل النتائج القوية التي حققها كل منهما منذ انطلاق الموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم

وتأتي مواجهة الأهلي وبيراميدز وسط تفوق لافت للفريق السماوي على مستوى الأرقام والنتائج، بعدما حقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته هذا الموسم، بينما يدخل المارد الأحمر اللقاء بسجل خالٍ من الهزائم، رغم تعادله في مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر

تبحث جماهير الكرة المصرية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر، لمتابعة القمة المرتقبة بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، والتي تحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقوة المنافسة بين الطرفين خلال الموسم الحالي.

أرقام الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

خاض الأهلي 13 مباراة في مختلف البطولات منذ بداية الموسم، بواقع 8 مباريات في الدوري المصري، ومباراتين في كأس الكونفيدرالية، ومباراتين في كأس الرابطة، بالإضافة إلى مباراة في كأس مصر.

وحقق الفريق الأحمر 11 انتصارًا مقابل تعادلين، دون أن يتلقى أي هزيمة، ونجح لاعبوه في تسجيل 30 هدفًا، جاءت عن طريق 13 لاعبًا، وهو ما يعكس التنوع في الحلول الهجومية للفريق.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الأهلي هذا الموسم برصيد 6 أهداف، يليه حسين الشحات بـ5 أهداف، ثم عمر الساعي في المركز الثالث برصيد 4 أهداف.

كما سجل أشرف بن شرقي ومجدي أفشة 3 أهداف لكل منهما، بينما أحرز طاهر محمد طاهر هدفين، وسجل كل من محمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم ومنصف بقرار وسفيان بن جديدة وأشرف داري وعمر معوض هدفًا واحدًا.

بيراميدز يحقق العلامة الكاملة قبل مواجهة الأهلي

على الجانب الآخر، يدخل بيراميدز المباراة بأرقام استثنائية، بعدما خاض 15 مواجهة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تحقيق الفوز بجميع المباريات، دون فقدان أي نقطة.

وجاءت مباريات الفريق السماوي بواقع 8 مواجهات في الدوري المصري الممتاز، و4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين في كأس الرابطة، بالإضافة إلى مباراة واحدة في كأس مصر.

وسجل لاعبو بيراميدز 35 هدفًا خلال مشوارهم هذا الموسم، من بينها هدف عكسي، ليؤكد الفريق قوته الهجومية قبل الاصطدام بالأهلي في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

الأهلي وبيراميدز.. صراع الأرقام قبل القمة

وتضع الأرقام الفريقين أمام اختبار حقيقي، إذ يسعى الأهلي لمواصلة سجله الخالي من الهزائم وإيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز، بينما يطمح الفريق السماوي للحفاظ على علامته الكاملة ومواصلة عروضه القوية.

وتبقى مواجهة الليلة اختبارًا مهمًا لطموحات الفريقين، في ظل امتلاك كل منهما عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق وحسم نتيجة المباراة.