أكد النائب محمود مرسي أن الموقف المصري الرافض لـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل أحد أبرز مواقف الدفاع عن الأمن القومي العربي، ويعكس إدراك الدولة المصرية المبكر لخطورة المخططات التي تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإنهاء قضيته العادلة تحت وطأة العدوان والحصار.

رفض مخطط التهجير

وقال مرسي إن ما كشفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض مصر استقبال الفلسطينيين، ومعرفته المسبقة برفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الطرح، يعكس مدى وضوح وحسم الموقف المصري، الذي لم يتعامل مع القضية باعتبارها أزمة حدود أو ملفًا إنسانيًا مؤقتًا، وإنما باعتبارها قضية شعب وحقوق تاريخية وأمن قومي لا يمكن التفريط فيها.

وأضاف أن القاهرة أدركت أن السماح بتمرير سيناريو التهجير يعني المشاركة في تغيير جغرافية الصراع ومنح الاحتلال فرصة للتخلص من مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، فضلًا عن توجيه ضربة مباشرة لجوهر القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

وأوضح النائب محمود مرسي أن قوة الموقف المصري لم تكن في مجرد إعلان الرفض، بل في الثبات عليه رغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، والتمسك بأن سيناء ليست ساحة لتصفية الصراعات ولا بديلًا عن الأرض الفلسطينية، وأن أي تسوية حقيقية يجب أن تنطلق من إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

مصر تدافع عن القضية الفلسطينية

وشدد على أن مصر ستظل طرفًا رئيسيًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ومكانتها الإقليمية، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تظل الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام.

واختتم مرسي بالتأكيد على أن الرسالة التي جسدها الموقف المصري واضحة للجميع: لا تهجير للفلسطينيين، ولا تفريط في الحقوق التاريخية، ولا يمكن أن يكون الحل على حساب الأرض المصرية أو اقتلاع شعب من وطنه.