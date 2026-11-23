انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة، التي تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

فرض الزمالك أفضليته خلال النصف الأول من اللقاء، ونجح الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأبيض، في ترجمة التفوق الهجومي إلى هدفين، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل انطلاق الشوط الثاني.

افتتح عدي الدباغ التسجيل لصالح الزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعدما نجح في هز شباك الجونة، ليضع الفريق الأبيض في المقدمة.

وعاد المهاجم الفلسطيني ليؤكد تألقه، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 17، بتسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت أسفل الزاوية اليمنى لمرمى الجونة، ليضاعف تقدم الزمالك ويمنح فريقه الأفضلية بهدفين دون مقابل.

وشهدت الدقيقة 23 إجراء الجونة تبديلًا مبكرًا، بخروج يوسف عفيفي ومشاركة مايكل أيك، في محاولة لتنشيط صفوف الفريق والحد من خطورة هجوم الزمالك.

واستمر ضغط الزمالك خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وسط محاولات لتعزيز النتيجة، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية النصف الأول بتقدم الأبيض بهدفين نظيفين.

تشكيل الزمالك أمام الجونة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، محمد حمد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، أحمد شريف، عدي الدباغ.

بدلاء الزمالك: محمد صبحي، أحمد حسام، محمود بنتايج، محمد فرج، أحمد ربيع، آدم كايد، معاذ إبراهيم، حسام أشرف، ناصر منسي.

تشكيل الجونة أمام الزمالك

حراسة المرمى: إسلام عماد.

خط الدفاع: علي الزهدي، إسلام أبو سليمة، مصطفى متولي، يوسف عفيفي.

خط الوسط: نور السيد، عمر مجدي، أحمد عيد، علاء شعبان.

خط الهجوم: أحمد جمال، صامويل أوجو.

بدلاء الجونة: أحمد مسعود، عبد الجواد، بلال السيد، محمود حسونة، مايكل أيك، ويلفريد تيكيو، إسماعيل زعزع، صلاح زايد، محمد رضا.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة خلال أول 8 جولات.

في المقابل، يعاني الجونة في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز العشرين والأخير برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات مقابل 5 هزائم.

ويطمح الزمالك إلى الحفاظ على تقدمه خلال الشوط الثاني والخروج بالنقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يأمل الجونة في العودة إلى أجواء المباراة وتقليص الفارق خلال النصف الثاني من المواجهة.