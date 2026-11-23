كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، تلقى دعوة لحضور عدد من مباريات بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، من بينها المباراة النهائية للبطولة.

دعوة خاصة لـ الخطيب لحضور نهائي كأس العالم للناشئين بالدوحة

وأوضح المصدر أن الدعوة تتضمن حضور عدد من مواجهات البطولة، إلى جانب المباراة النهائية، التي تشهد ختام المنافسات وتتويج المنتخب الفائز باللقب.

ويأتي توجيه الدعوة محمود الخطيب في إطار حضوره ومكانته على الساحة الرياضية، باعتباره أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية والإفريقية.