توج المنتخب المصري للمصارعة بالمركز الأول في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة 2026، بعدما قدم أداء مميزا في مختلف المنافسات ونجح في حصد 74 ميدالية متنوعة في منافسات تحت 15 و17 و20 سنة ومنافسات الكبار، بواقع 51 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية.

واستضافت مدينة شرم الشيخ منافسات النسخة الـ37 من بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة 2026 خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة، في تجمع رياضي دولي كبير ضم نخبة من أبطال المصارعة والمواهب الواعدة من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت حصيلة الميداليات في منافسات تحت 15 سنة بحصد 18 ميدالية متنوعة، حيث حقق المنتخب في المصارعة الحرة 8 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، فيما حصد منتخب المصارعة الرومانية 10 ميداليات بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات.

وفي منافسات تحت 17 سنة، حصدت مصر 19 ميدالية متنوعة، حيث حقق منتخب المصارعة الحرة 9 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وميداليتين برونزيتين، بينما حصد منتخب المصارعة الرومانية 10 ميداليات بواقع 8 ذهبيات وميداليتين فضيتين.

أما في منافسات تحت 20 سنة، فقد نجح الفراعنة في حصد 20 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ميداليات في المصارعة الحرة، تضمنت 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة، بالإضافة إلى 10 ميداليات في المصارعة الرومانية بواقع 8 ذهبيات وفضيتين.

وعلى مستوى منافسات الكبار، حصدت مصر 17 ميدالية متنوعة، حيث حقق منتخب المصارعة الحرة 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، فيما أضاف منتخب المصارعة الرومانية 9 ميداليات بواقع 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

وأكد العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، أن تصدر مصر للترتيب العام وحصد 74 ميدالية متنوعة يمثلان إنجازا مميزا للمصارعة المصرية، ويعكسان حجم العمل المبذول لتطوير المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية ومنافسات الكبار.

وأضاف أن المشاركة القوية في البطولة وتحقيق هذا العدد من الميداليات يعكسان امتلاك مصر قاعدة مميزة من اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة، مشيرا إلى أن الاتحاد يواصل العمل على إعداد أجيال جديدة من الأبطال من خلال توفير الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات اللازمة لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية.

وشهدت البطولة منافسات المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة بمشاركة اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، بداية من تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وتحت 20 سنة، وصولا إلى منافسات الكبار، في مواجهات قوية جمعت مدارس مختلفة وخبرات دولية متنوعة على بساط المنافسة.

وضمت قائمة الدول المشاركة كلا من إنجلترا وروسيا وكوريا وباكستان والعراق والبحرين والسعودية والأردن وتونس وصربيا وبلغاريا وأوكرانيا وإستونيا وأفغانستان وأرمينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.