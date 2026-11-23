شهدت بلجيكا يوماً من الشلل شبه الكامل، بعد إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطل النقل العام بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، نتيجة إضراب عام ضد إجراءات التقشف المخطط لها.

ووصل عدد قليل من الأشخاص إلى مطار بروكسل حيث لا توجد رحلات مغادرة، فيما توقفت حركة المترو في العاصمة، وانضم عشرات الآلاف إلى مسيرة احتجاجية حاشدة.

توقف كامل للطيران في بروكسل وشارلوروا

وتم إيقاف جميع حركة الطيران في مطار بروكسل في زافينتيم وكذلك في شارلوروا، موطن شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل رايان إير.

ولا توجد رحلات جوية تقلع أو تهبط في مطار بروكسل بين الساعة 07:00 و 21:00 بالتوقيت المحلي (06:00-20:00 بتوقيت جرينتش) نتيجة لإضراب مراقبي الحركة الجوية.

وقال المتحدث باسم مطار بروكسل، جيفري فرانسينز: "إجمالاً، لا يمكن تشغيل 404 رحلات جوية اليوم، مما يؤثر على أكثر من 50 ألف مسافر".

مسافرون عالقون دون أمتعة

وتحدثت وكالة رويترز، إلى فلورنس فور، وهي مسافرة فرنسية وصلت إلى بروكسل قادمة من العاصمة الصينية بكين، لتجد أن رحلتها إلى مطار شارل ديغول في باريس قد تم إلغاؤها.

وقالت: "بما أن أمتعتنا كان من المفترض أن تذهب إلى مطار شارل ديغول في باريس، فإننا لم نستلمها حتى".

وقد أثر وضع مماثل على شارلوروا، حيث تم عرض جميع الرحلات على أنها "مجدولة"، بغض النظر عن وقت المغادرة أو الوصول.

وقالت إحدى المسافرات لمحطة RTBF البلجيكية إنها لم تتلق أي تحذير ولم تكتشف عدم وجود رحلات جوية إلا عندما وصلت إلى المطار.

مسيرة حاشدة في العاصمة

وكان فيليب نايم، وهو مدرس، واحداً من عشرات الآلاف الذين شاركوا في مسيرة الاحتجاج في بروكسل.

وقال لوكالة رويترز: "بكل بساطة، لم يعد يتم استثمار المزيد من الأموال في التعليم، ويُترك الناس ليعتمدوا على أنفسهم. لكن الناس لا يملكون الوسائل للقيام بذلك".

كما تواجه وسائل النقل العام والمدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابات واسعة.

أزمة ميزانية تهز الائتلاف الحاكم

ويأتي هذا الاحتجاج في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء بارت دي ويفر محادثاته مع حلفائه في الائتلاف بشأن ميزانية تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض. وكان الملك فيليب قد رفض استقالته في وقت سابق من هذا الشهر، مما منح دي ويفر مزيداً من الوقت للتفاوض.

ويقود رئيس الوزراء البلجيكي ائتلافاً من خمسة أحزاب.

ويرفض أحد أعضائها، حزب فورويت الاشتراكي، تأييد الخطط التي وافقت عليها الأحزاب الأربعة الأخرى. ويريد هذا الحزب رفع الضرائب على الأثرياء وتقليل التخفيضات في المعاشات التقاعدية وقطاع الصحة.

والتقى دي ويفر بالملك فيليب يوم الاثنين لتقديم التحديث الثالث منذ الوصول إلى طريق مسدود.

وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي: "مع التعبير عن الأسف لعدم إحراز تقدم كبير، شجع الملك رئيس الوزراء على المثابرة من أجل التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".

النقابات تطالب بضريبة على الثروة

وقال زعيم أحد النقابات الرئيسية في البلاد، FGTB، إن الحكومة لديها بدائل "لتفكيك نظام الحماية الاجتماعية".

ودعا بيرت إنجيلار، رئيس النقابة، إلى "فرض ضريبة حقيقية على الثروة، وفرض ضرائب عادلة، والقضاء على الثغرات الضريبية".

وأضاف، مشيداً بحزب فورويت: "المسؤولية السياسية لا تتعلق بإبقاء الحكومة واقفة على قدميها بأي ثمن، بل تتعلق بمعرفة متى يجب التوقف".

وانتقدت آن فيرمورجن، وهي زعيمة نقابية أخرى من نقابة موظفي الخدمة المدنية، خطط الحكومة لتقليص العطلات الرسمية عندما تصادف عطلات نهاية الأسبوع.