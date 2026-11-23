نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مدبولي: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على بناء مجتمع يصون كرامة أفراده، ويضع تحسين حياة المواطنين والتخفيف من حدة الفقر ضمن أولويات منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح مدبولي، خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026، أن التحديات التي يشهدها العالم تفرض ضرورة تطوير مفهوم الحماية الاجتماعية، بحيث لا يقتصر على حماية الفئات الأولى بالرعاية، بل يمتد إلى بناء منظومة شاملة تستجيب لاحتياجات الإنسان المتغيرة.



مدبولي: بناء الدولة وتطوير اقتصادها لا ينفصلان عن الاستثمار في الإنسان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بناء الدولة وتطوير اقتصادها لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن الاستثمار في الإنسان، موضحًا أن التنمية ترتبط بصورة مباشرة بتحسين حياة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة التحديات.

وقال مدبولي، خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026، إن الدولة تنظر إلى برامج الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد محاور الاستقرار المجتمعي، وليس مجرد أعباء إضافية على الموازنة العامة.



انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، يمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط استمرار الأجواء الخريفية التي تتسم باعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وميل الأجواء للبرودة خلال الليل والصباح الباكر.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور عدد من الظواهر الجوية على مناطق متفرقة من الجمهورية، في مقدمتها الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح في بعض المناطق.



عادل عزب: محمد مرسي طلب تلفيق قضية دعارة لإحدى المذيعات.. فيديو

أكد اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة «صدى البلد»: أن محمد مرسي كان يتوقع أن الجيش سيحميه، لكن موقف الجيش كان محايدًا.

وأضاف رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق أن مرسي كان يشكك في الشرطة، وتحديدًا بعد إعلانها أنها ستقف على الحياد ولن تنحاز لأي طرف.



عادل عزب: الإخوان أسسوا حزبا سياسيا عام 2008 بتوصية من الأمريكان

كشف اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، تفاصيل خطة جماعة الإخوان لأخونة المجتمع خلال الفترة من عام 2000 حتى 2012، موضحا أن الجماعة عملت على تغيير مسار التعامل معها من الملف الأمني إلى السياسي، بالتزامن مع تأسيس حزب سياسي عام 2008.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة «صدى البلد»: «بدأت خطة الإخوان لأخونة المجتمع منذ عام 2000 إلى 2012، وتغيير الملف من أمني إلى سياسي، وكانوا يريدون عزل جهاز أمن الدولة عن متابعتهم ويتم متابعتهم من خلال مجلس الشعب وغيره».



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 23 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.47 جنيه

سعر الشراء: 54.37 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.92 جنيه

سعر الشراء: 58.85 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.52 جنيه

سعر الشراء 10 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.52 جنيه

سعر الشراء: 14.49 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.83 جنيه

سعر الشراء: 14.80 جنيه.



أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 نوفمبر.. بكام عيار 21؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026.



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4734 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5520 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6301 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44020 جنيه.



مايا مرسي: الحماية الاجتماعية في مصر تنتقل من المبادرات الفردية إلى منظومة وطنية متكاملة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية في مصر يشهد تطورًا نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تستهدف صون كرامة المواطنين وتعزيز مظلة الرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية.



وأوضحت الوزيرة، خلال فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر، أن تدشين تقرير «من الإرادة إلى منظومة وطنية وصون الكرامة» يعكس مسار التطور الذي شهدته منظومة الحماية الاجتماعية، والانتقال من المبادرات الفردية إلى إطار مؤسسي أكثر شمولًا واستدامة.