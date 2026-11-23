ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر ٢٠٢٦، والذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات البارزة وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف.

واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالترحيب بممثلي الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك رؤساء المؤسسات والهيئات وشركاء التنمية، معبرا عن سعادته بتواجدهم على أرض مصر، أرض الحضارة والتاريخ، وموطن واحدة من أقدم التجارب الإنسانية في بناء الدولة وتنظيم شؤون المجتمع؛ للمشاركة في النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم مُتغير".

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نلتقي في لحظة فارقة من تاريخ العالم؛ لحظة تتسارع فيها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وتتزايد فيها التحديات التي تواجه المجتمعات، وتتجدد معها أسئلة العدالة والإنصاف والحق في الحياة الكريمة، وفي خِضَم هذه التحولات، لم يعد السؤال الذي يشغل الحكومات والمؤسسات الدولية مقصورًا على كيفية حماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل امتد إلى سؤالٍ أشمل وأكثر ارتباطا بمستقبل الدول: "كيف نَبْنِي مجتمعات تمتلك القدرة على حماية أفرادها، وتمنحهم فرص المشاركة والإنتاج، وتصون كرامتهم في مواجهة الأزمات والتغيرات؟"، و"كيف نُطور نُظُمًا للحماية الاجتماعية لا تكتفي بالتخفيف من آثار الفقر والمخاطر الاقتصادية، وإنما تسهم في معالجة أسباب الهشاشة، وتوسيع الفرص، وتعزيز قدرة الإنسان على بناء مستقبله؟"

وفي السياق نفسه، أضاف: إننا نتحدث اليوم عن مفهوم للحماية الاجتماعية يتجاوز حُدودَ المساعدات والدعم المباشر، ليصبح استثمارًا في الإنسان، وأحد مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية في بناء الدول القادرة على مواجهة تحديات الحاضر والاستعداد للمستقبل.

وتحدث رئيس الوزراء عن التحولات التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي وصفها بأنها تحولات واسعة في مسارات التنمية، انطلقت من رؤية شاملة تربط بين تحديث البنية الأساسية، وتطوير المؤسسات، والاستثمار في الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي.

وأكد أنه من بين المرتكزات الأساسية لهذه الرؤية أن بناء الدولة وتطوير اقتصادها لا ينفصلان عن حماية الإنسان المصري، وأن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يصاحبه مسار اجتماعي يراعي الفئات الأولى بالرعاية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات، ويوسع فرص مشاركتها في ثمار التنمية.

وأضاف أنه وفقا لذلك لم تنظر الدولة المصرية إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها عبئًا على الموازنة العامة، أو مجرد استجابة مؤقتة للظروف الاقتصادية، وإنما باعتبارها استثمارًا في الاستقرار المجتمعي، وفي رأس المال البشري، وفي قدرة المواطنين على المشاركة الفاعلة في التنمية؛ فالنمو الاقتصادي ـ مهما بلغت معدلاته ـ لا يحقق غايته الكاملةَ ما لم تنعكس ثماره على حياة المواطنين، وما لم يصاحبه توسع في الفرص، وتحسن في جودة الخدمات، تعزيزًا لقدرة الأسر على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن ما ذكره كان سببا لسير الدولة المصرية في مسارين متكاملين؛ الأول يستهدف تطوير الاقتصاد وبناء قدراته الإنتاجية، والثاني يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان، وتعزيز فرص العمل والإنتاج، لافتا إلى أن مصر تعمل وفق الإطار الوطني للحماية الاجتماعية ووفق أولويات وطنية تم رسمها على أسس علمية تراعي المراحل المختلفة لدورة حياة المواطن، ومفهوم الحماية الاجتماعية في رؤيتنا الوطنية لا يقتصر على برامج الدعم النقدي، رغم أهميتها، وإنما يمتد إلى منظومة متكاملة من السياسات والتدخلات التي تستهدف حماية الإنسان من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتعزيز قدرته على المشاركة في التنمية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية وفقا لرؤية مصر، فهو يشمل الدعم الغذائي والسلع الأساسية، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب برامج التغذية المدرسية والإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة، فضلا عن الاستثمار في التعليم والطفولة المبكرة، وحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي، ولذا فتتكامل جهود الدولة المصرية لتوفير مستويات متعددة من الحماية، تتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم ومراحل حياتهم.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، على أن مصر تنطلق في ذلك من إدراك أن احتياجات الإنسان للحماية تتغير عبر مراحل حياته، ومن هنا، فإن بناء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية يتطلب تكامل جهود مختلف قطاعات الدولة، وتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، بما يحقق الحماية والوقاية والتمكين، ويحد من انتقال الفقر والحرمان بين الأجيال.

وتطرق رئيس الوزراء للتحدي الذي كانت مصر تواجهه في هذا الشأن، وهو لا يتعلق فقط بتوسيع نطاق البرامج والتدخلات، بل بتعزيز الترابط بينها، وتحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد، وتطوير قواعد البيانات وآليات الاستهداف، والانتقال من التعامل مع الاحتياجات بصورة مُنفصلة إلى رؤية أكثر تكاملًا للإنسان والأسرة والمجتمع، انطلاقا من أن الحماية الاجتماعية، في مفهومها الشامل، لا تبدأ عند وقوع الإنسان في دائرة الفقر، ولا تنتهي بخروجه منها، بل تمتد إلى الوقاية من المخاطر، ومساندته عند التعرض لها، وتوفير الفرص التي تساعده على تحسين أوضاعه وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أن مصر بنت تجربتها الحديثة في الحماية الاجتماعية وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة، وتغيرات إقليمية ودولية مُتلاحقة، وضغوط فرضت ضرورة الموازنة بين مُتطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها لم تبدأ هذه التجربة من فراغ، ولم تنشأ بمعزل عن الخبرات الدولية، بل انفتحت مصر على تجارب رائدة في دول أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها البرازيل والمكسيك، وعلى تجارب آسيوية، واستفادت من التعاون المُمتد مع البنك الدولي ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وكان نتيجة ذلك وفقا لما ذكره رئيس الوزراء أن أسهم هذا التفاعل، على وجه الخصوص، في تطوير برامج التحويلات النقدية المشروطة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وربط الدعم بالتعليم والصحة والاستثمار في رأس المال البشري، مستدركا بالقول: لكن الأهمية الحقيقية لهذه التجربة لم تكن في نقل نماذج دولية وتطبيقها، وإنما في استيعاب دروسها، وتطوير ما يتناسب منها مع طبيعة المجتمع المصري واحتياجاته وأولوياته، وصولا لتبلور تجربة "تكافل وكرامة"، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية المصرية.

وأوضح أن برنامج " تكافل وكرامة" جمع بين الدعم النقدي المشروط للأسر، والدعم غير المشروط للفئات المستحقة، والتوسع في الشمول المالي والرقمنة، وربط الحماية بمسارات التمكين الاقتصادي، وقد تزامن تطوير هذه البرامج مع جهود أوسع للدولة لربط الدعم النقدي بالخدمات المكملة له؛ سواء الدعم السلعي والغذائي، أو الخدمات الصحية والتعليمية، أو التكامل مع المشروع القومي "حياة كريمة" وتطوير الخدمات الأساسية، بما يعكس تعدد أدوات الحماية الاجتماعية وتكامل أدوار المؤسسات المعنية بها. وقد تطورت التجربة المصرية بالتعلم والتقييم والشراكة، وأصبحت خبراتها ودروسها جزءًا من الحوار الدولي حول تطوير نظم الحماية الاجتماعية، بما تحمله من خصوصية وطنية وتجربة عملية في التعامل مع تحديات التنمية.

وخلال كلمته أيضا، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد تعلمنا من تجارب العالم، وطورَّنا ما يُلائم واقِعَنا الوطني، واليوم نأتي إلى هذا المنتدى لا لنستعرض ما أنجزناه فحسب، بل لنشارك العالم ما تعلمناه، ونواصل التعلم من تجاربه، لأننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ليست منحة مؤقتة، بل مسؤولية أصيلة للدولة، تستند إلى الدستور والقانون، وتستهدف صَوْنَ كرامة الإنسان وتعزيز قدرته على الحياة الكريمة، وفي الوقت نفسه، ندرك أن تطوير هذه المنظومة عملية مستمرة، وأن ما تحقق من تقدم لا يعني انتهاء التحديات.

ويرى رئيس مجلس الوزراء أننا لا تزال أمامنا مسؤوليات كبيرة تتعلق بتوسيع نطاق الحماية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، ومواكبة التغيرات الاقتصادية والديموغرافية، وتطوير آليات أكثر مرونة للاستجابة للصدمات والأزمات، فنحن لا نقدم تجربتنا باعتبارها مسارًا اكتمل، أو نموذجًا يخلو من التحديات، بل باعتبارها تجربةً وطنيةً تتطور باستمرار، وتستفيد من التقييم والمراجعة والتعلم، وتؤمن بأن الاعتراف بالتحديات والقدرة على تطوير السياسات يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق نتائج أكثر استدامة.

أما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه نظم الحماية الاجتماعية اليوم، فعبر رئيس الوزراء عن أنها لم تعد تحديات محلية يمكن لأي دولة أن تتعامل معها بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي؛ مشيرا في ذلك إلى التقلبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتغيرات المناخية، والتحولات في أسواق العمل، والتطور التكنولوجي المتسارع، جميعها عوامل تفرض على الحكومات إعادةَ النظرِ في أدوات الحماية التقليدية، وتطوير نظم أكثر قدرة على التكيف والاستجابة.

وشدد على أن مصر تؤمن بأن مستقبل الحماية الاجتماعية يتطلب شراكة دولية أكثر فاعلية، تقوم على تبادل الخبرات، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ومساندة الدول النامية في بناء نظم حماية اجتماعية تتناسب مع احتياجات مجتمعاتها وإمكاناتها الاقتصادية، كما ترى مصر أن تضطلع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية بأهمية إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة واستدامة، وتوسيع نطاق المساندة الفنية، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، فالحماية الاجتماعية ليست قضية تخص الدول منفردة، وإنما أصبحت جزءًا أصيلًا من النقاش العالمي حول العدالة والتنمية والاستقرار، وأحد المجالات التي تتطلب تعاونًا دوليًا يقوم على المسؤولية المشتركة واحترام الخصوصية الوطنية.

وقبل أن يختتم رئيس الوزراء كلمته، أكد أن مصر تؤمن كذلك بأن اختلاف تجارب الدول هو مصدر ثراء، وأن تبادل المعرفة والخبرات يمثل أحد أهم السبل لبناء سياسات عامة أكثر استجابة لاحتياجات الشعوب، ومن هنا تأتي أهمية استضافة مصر المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية دوريًا، الذي نريده مساحةً للحوار الجاد والتعلم المتبادل، ومنصة لتطوير الشراكات وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأعلن رئيس الوزراء رسميا من أرض مصر عن إطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر ٢٠٢٦، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجددا الترحيب بالحضور جميعًا في مصر، وفي المنتدى، داعيا في ختام كلمته إلى أن يعمل الجميع معا؛ من أجل عالم تكون فيه الحماية حقًا، والكرامة أساسًا، والتمكين مستقبلًا للجميع.