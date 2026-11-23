بيّنت دار الإفتاء المصرية حكم المسلم الذي تنتهي المدة الشرعية للمسح على الخفين أثناء احتفاظه بالوضوء، موضحة أن انتهاء المدة لا يوجب إعادة الوضوء بالكامل إذا ظل الشخص على طهارته ولم يصدر منه ما ينقض وضوءه.

وأوضحت الدار أن المسلم إذا انتهت مدة المسح على خفيه وهو لا يزال متوضئًا، فعليه نزع الخفين وغسل قدميه فقط لاستكمال طهارته، ولا يشترط أن يغسلهما فور خلعهما، بل يجوز أن يفصل بين الأمرين وقت، مهما طال، ما دام وضوؤه لم ينتقض خلال هذه الفترة.

ما المدة الشرعية للمسح على الخفين؟

أشارت دار الإفتاء إلى أن المدة المحددة للمسح على الخفين تختلف باختلاف حال المسلم، إذ تبلغ يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

وأكدت أن بداية حساب مدة المسح لا تكون من وقت ارتداء الخفين، وإنما تبدأ من أول حدث يقع من المسلم بعد ارتدائهما، وهو ما ينبغي مراعاته عند تحديد موعد انتهاء المدة الشرعية للمسح.

هل يلزم الوضوء الكامل بعد انتهاء مدة المسح؟

أكدت دار الإفتاء أن المسلم الذي تنتهي مدة المسح على خفيه مع بقائه على وضوئه لا يحتاج إلى إعادة الوضوء من بدايته، وإنما يكفيه خلع الخفين وغسل قدميه، بشرط ألا يكون قد وقع منه ناقض للوضوء قبل غسل القدمين.

وأضافت أن الحكم يختلف إذا أحدث المسلم بعد انتهاء مدة المسح وقبل غسل قدميه، ففي هذه الحالة لا يكفي غسل القدمين وحدهما، بل يجب عليه الوضوء كاملًا حتى تصح طهارته.

أحكام الطهارة

ويأتي توضيح دار الإفتاء المصرية ضمن جهودها الرامية إلى نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالعبادات، من خلال الإجابة عن تساؤلات المواطنين وتبسيط الأحكام الشرعية المرتبطة بممارساتهم اليومية، بما يساعدهم على أداء العبادات بصورة صحيحة وفقًا للأحكام الشرعية.

