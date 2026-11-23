أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جهاز الأمن الأوكراني استخدم 7 مسيرات بحرية أوكرانية الصنع في العملية التي أسفرت عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» قبالة السواحل الليبية.

وقال زيلينسكي إن العملية أسفرت أيضا عن تدمير مروحية قتالية كانت ترافق الكورفيت الروسية، مشيرا إلى أن الهجوم نُفذ باستخدام مسيرات بحرية محلية الصنع.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن كورفيت «ميركوري» تُعد من أحدث السفن الحربية الروسية، إذ دخلت الخدمة عام 2023، خلال الحرب الروسية الأوكرانية الشاملة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد استخدام الطائرات والمسيرات البحرية في الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أصبحت كييف تعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة غير المأهولة لاستهداف القطع البحرية والمنشآت العسكرية الروسية، في محاولة لتعويض الفجوة في القدرات البحرية التقليدية.

وسبق أن استخدمت أوكرانيا مسيرات بحرية في عمليات استهدفت سفنا حربية روسية في البحر الأسود، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص قدرة الأسطول الروسي على التحرك والانتشار، ورفع كلفة وجوده العسكري في المناطق البحرية المتنازع عليها.

ويكتسب الإعلان عن استهداف السفينة قبالة السواحل الليبية أهمية إضافية، بالنظر إلى أن العملية – إذا تأكدت تفاصيلها – تشير إلى امتداد نطاق استهداف الأصول البحرية الروسية إلى مناطق خارج البحر الأسود، بما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن أمن التحركات البحرية الروسية في البحر المتوسط.



