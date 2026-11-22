لا غنى اليوم عن مساحة تخزين تواكب إيقاع حياتنا السريع، وكثرة الملفات والصور ومقاطع الفيديو التي تملأ ذاكرة هواتفنا الذكية وأجهزتنا المحمولة، كما يجب أن تكون وحدة التخزين خفيفة الوزن، وصغيرة الحجم، وشديدة التحمل.

وتقدم شركة سانديسك، الأشهر عالميا في حلول التخزين، وحدات التخزين المحمولة SANDISK® Portable SSD وPortable Drive في تصميم أنيق مصمم ليلبي احتياجنا اليومي في تخزين البيانات خلال الحركة والسفر.

وتدور فلسفة تصميم «سانديسك» حول تقديم وحدات تخزين محمولة يمكن وضعها بسهولة في الجيوب والحقائب الصغيرة، بوزن لا يُذكر، لتكون جزءاً من حياتنا اليومية بينما تختفي تماماً عن الأنظار.

وتأتي وحدات «سانديسك» الحالية، التي يستهدف كل منتج فيها فئة معينة من المستخدمين، لتقدم رؤية تصميمية مشتركة: تصميم جذاب وخفيف الوزن، وحجم صغير من دون أي تأثير على الكفاءة، وحماية كاملة تناسب نمط حياتنا دائم الحركة.

وحدة التخزين SANDISK® Portable SSD للاستخدام اليومي والمهام العملية

تبدأ وحدة التخزين المحمولة هذه من البساطة والرشاقة؛ فأبعاد الوحدة تبلغ 85 × 45 × 10 ملم، ووزنها لا يتعدى 33.2 جراماً، فلا تمثل أدنى مشكلة عند وضعها في جيب الجاكيت أو في أحد الجيوب الضيقة لحقيبة اللابتوب، مع هيكل خارجي مقاوم للخدوش يحافظ على مظهرها الأنيق مع الاستخدام اليومي المستمر.

أما التفصيلة التي تعكس بوضوح اهتمام «سانديسك» بملاءمة نمط الحياة العصري، فهي حلقة التثبيت المتينة في الزاوية، والتي تجعل تعليق الجهاز أو تثبيته في ميدالية المفاتيح أو إخراجه من الحقيبة أمراً في غاية السهولة. هكذا صُممت هذه الوحدة لتكون معك أينما ذهبت، لا لتظل حبيسة الأدراج.. وهي نوعية التفاصيل التي لا تدرك قيمتها إلا بعد تجربة المنتج عملياً.

ولأن «سانديسك» حريصة على أمان بياناتك وسلامة جهازك، فقد صُممت الوحدة لتتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين. أما تقنياً، فهي تقدم سرعات قراءة متتالية تصل إلى 1000 ميجابايت/الثانية، وهي سرعة ممتازة لنقل الملفات والنسخ الاحتياطي اليومي، حتى وإن لم تكن مخصصة لقمة فئة السرعات الخارقة، فـ «سانديسك» لديها العديد من الأجهزة الأخرى التي تتصدر هذه الفئة؛ فالهدف هنا ليس تصدر جداول المواصفات، بل تقديم سرعة كافية تضمن ألا تحول رحلتك اليومية أو اجتماع عملك أو نسخ صورك إلى عملية انتظار مملة.

وعند النظر إلى توافق الوحدة مع معظم الأجهزة الذكية الحديثة، من الحواسيب المحمولة إلى الأجهزة اللوحية والهواتف بمختلف أنظمة تشغيلها، سنجد أن SANDISK® Portaqble SSD هي الخيار المتوازن والمثالي للموظف والطالب وصانع المحتوى دائمي التنقل، ممن يعانون من تزاحم الصور ومقاطع الفيديو على أجهزتهم.

ووحدة تخزين «سانديسك» المحمولة SANDISK® Portable SSD متاحة حالياً ضمن تخفيضات «الجمعة البيضاء» على مواقع التجارة الإلكترونية في مصر.

وحدة التخزين SANDISK® Portable Drive الاقتصادية بحجم الجيب

تتبنى هذه الوحدة توجهاً نحو الاقتصاد والتوفير، ولكن من دون أن يقلل ذلك من دقة تصميمها الخارجي الذي يأتي بأبعاد 75 × 45 × 10 ملم، وبوزن خفيف يبلغ 31.7 جراماً.

وتسوق «سانديسك» لهذه الوحدة صراحة باعتبارها "بحجم الجيب"، إذ تدخل بسهولة في الجيوب والحقائب الصغيرة لتناسب الاستخدام اليومي المريح.

وتظهر القيمة الحقيقية لوحدة SANDISK® Portable Drive في الجمع بين السعر المناسب والكفاءة العملية؛ فهي تعتمد على ذاكرة الحالة الصلبة (SSD) التي تخلو من أي أجزاء متحركة، وهي مزودة بحماية ضد السقوط حتى ارتفاع مترين، مع سرعات قراءة تصل إلى 600 ميجابايت/الثانية عبر منفذ USB Type-C™.

وتعادل هذه السرعة أربعة أضعاف الأقراص الصلبة الخارجية التقليدية، غير أن الميزة الأهم تكمن في راحة البال؛ إذ يمكنك وضعها في حقيبتك بلا داعٍ للتعامل معها بحذر شديد، لتصبح الخيار المثالي لمن يحتاجون إلى نقل بياناتهم طوال فترة السفر والتنقل.

تسعى هذه الوحدة من «سانديسك» لتكون الأداة التي ترافقك في يومك، بدلاً من تلك الأجهزة التي تتركها في المنزل لكبر حجمها أو الخوف من تلفها. وهي تتميز أيضاً بتوافقها مع معظم الأجهزة المحمولة والذكية الحديثة، من اللابتوب إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

للمسافرين والطلاب وصناع المحتوى وكل من يبحث عن ترقية عملية وسريعة لوحدات التخزين القديمة، أو من يريد تجربة هذا النوع من الذاكرة لأول مرة، يُعد هذا الخيار مناسباً للغاية، والفرصة متاحة للحصول على الجهاز ضمن عروض "الجمعة البيضاء" على المتاجر الإلكترونية في مصر.

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