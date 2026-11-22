أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم وأحد المباني التابعة للأمم المتحدة بطائرات مسيرة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين وألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية.

وقدمت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والشعب السوداني الشقيق، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت مصر رفضها القاطع لاستهداف المدنيين ومقار المنظمات الدولية، وتشدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وضمان سلامة العاملين في تلك المنظمات.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع السودان وتؤكد موقفها الثابت الداعم لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وحرصها على الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية.