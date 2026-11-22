واصل المحترف المصري إبراهيم عادل تألقه مع فريق نوردشيلاند الدنماركي، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر خلال الفوز الكبير على كوبنهاجن بخماسية، ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

وقدم إبراهيم عادل أداءً مميزًا خلال المباراة، بعدما نجح في ترك بصمته على هدفين، بتسجيل هدف وصناعة آخر، ليساهم بشكل مباشر في الانتصار العريض لفريقه أمام أحد أبرز منافسيه في الكرة الدنماركية.

ويؤكد النجم المصري، من خلال مستوياته الأخيرة، أنه يعيش موسمًا مميزًا مع نوردشيلاند، في ظل سعيه لإثبات قدراته ومواصلة التألق في تجربته الاحترافية بالدوري الدنماركي.

ويمنح هذا التألق إبراهيم عادل دفعة معنوية قوية لمواصلة تقديم العروض المميزة، وكتابة فصل جديد من النجاح للاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية.