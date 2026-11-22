كشف تحقيق اجرته صحيفة وول ستريت جورنال، عن تعرض أسرى حرب أوكرانيين لانتهاكات جنسية وتعذيب ممنهج داخل أحد السجون الروسية، وسط شهادات صادمة لسجناء سابقين تحدثوا عن الاغتصاب والصعق بالكهرباء والإذلال الجسدي والنفسي، في ممارسات قال التحقيق إنها تجاوزت تصرفات فردية لحراس بعينهم.

وسلط التحقيق الضوء على المستعمرة العقابية رقم 7 في قرية باكينو، الواقعة على بعد نحو 240 كيلومترًا شرق العاصمة موسكو، والتي وصفها سجناء سابقون بأنها من أسوأ أماكن الاحتجاز الروسية من حيث الاعتداءات الجنسية على الأسرى.

ونقل التحقيق شهادات لأسرى أوكرانيين سابقين، من بينهم ضابط الشرطة أوليكسي زيركانوف، الذي قال إنه تعرض، فور وصوله إلى المعتقل، للتجريد من ملابسه والضرب بالهراوات، إلى جانب إجبار الأسرى على ممارسة أفعال جنسية مهينة.

وأوضح أنه احتُجز في سبعة معتقلات مختلفة على مدار 30 شهرًا قبل الإفراج عنه ضمن صفقة لتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن العاملين في سجن باكينو كانوا الأكثر وحشية.

وبحسب التحقيق، الذي استند إلى مقابلات مع تسعة سجناء سابقين ونتائج تحقيقات أجراها مدعون أوكرانيون، تضمنت الانتهاكات إجبار الأسرى على تمثيل أفعال جنسية أمام الحراس، والتعري والرقص، فضلًا عن الاغتصاب باستخدام أدوات، والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وإجبار بعضهم على ممارسة أفعال جنسية مع موظفين داخل السجن.

وأشار التحقيق إلى أن شهادات الأسرى تضمنت اتهامات لمسؤولين كبار في المنشأة بالمشاركة في الانتهاكات أو حضورها، من بينهم بختيار زايدولين، الذي قال سجناء سابقون إنه كان مدير المنشأة وحضر استقبال أسرى جدد. وفي المقابل، نفى زايدولين، في اتصال هاتفي مع الصحيفة، عمله في السجن، ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها كاذبة.

كما ورد اسم أليكسي خابيتسكي، الذي اتهمه سجناء سابقون بالمشاركة في تنفيذ عقوبات وحشية، إذ قال ضابط البحرية الأوكراني ديفيد برادتشينكو إنه تعرض للصعق بالكهرباء في أعضائه التناسلية على يد الضابط، فيما تحدث مدعون أوكرانيون عن إجبار أسرى على أداء أفعال جنسية مهينة أمام الحراس.

وتضمنت الاتهامات أيضًا فياتشيسلاف تشيردينتسيف، كبير المسؤولين الطبيين في المنشأة، إذ أفاد سجناء سابقون بأنه استغل الفحوص الطبية المزعومة للتحرش بهم وإجبارهم على التعري، فيما قال بعضهم إن الحصول على العلاج كان مرتبطًا بتلبية مطالبه الجنسية.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني الاشتباه في تورطه في اغتصاب أحد السجناء خلال يونيو 2023، كما أعلنت السلطات الأوكرانية في يوليو الماضي فتح تحقيق بشأن شبهات ارتكابه جرائم حرب.

ولم تقتصر الانتهاكات، وفق الشهادات، على الاعتداءات الجنسية، بل شملت الضرب المتكرر والتجويع والحرمان من النوم والإيهام بالغرق، إلى جانب احتجاز الأسرى في زنازين ضيقة تحت إضاءة مستمرة، وتقديم كميات محدودة من الطعام وإجبارهم على ممارسة التمارين الرياضية رغم الإرهاق والجوع.

وأشار التحقيق إلى أن الأمم المتحدة وثقت بدورها أدلة على وقوع انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين في المنشأة، فيما تحدث أسرى سابقون عن آثار نفسية مستمرة جراء ما تعرضوا له، حتى بعد الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل الأسرى.

وفي شهادة تعكس حجم المعاناة، قال الجندي الأوكراني أولكسندر كيريتشينكو إنه سمع، في ديسمبر 2025، أحد السجناء يتعرض للاغتصاب داخل غرفة مجاورة لزنزانته، دون أن يتمكن من التدخل لمساعدته، مضيفًا أن أصوات الأجهزة الكهربائية لا تزال تستحضر لديه ذكريات التعذيب الذي تعرض له.

وخلص التحقيق إلى أن تعدد الشهادات، وورود أسماء مسؤولين كبار، ووجود كاميرات مراقبة داخل المنشأة، تثير تساؤلات بشأن احتمال أن تكون الانتهاكات جزءًا من نمط ممنهج، وليس مجرد تجاوزات فردية. وفي المقابل، سبق أن نفت روسيا اتهامات ممارسة العنف الجنسي ضد أسرى الحرب، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها وتحركها دوافع سياسية.