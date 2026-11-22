لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل «تريلا» وسيارة بيجو، بطريق قفط – القصير بنطاق محافظة قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى بيجو بطريق قفط – القصير، نتج عنها وفيات ومصابين.



وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية للحادث مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، وجرى متابعة نقل الجثث للمشرحة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



