شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملات مكثفة بمختلف الإدارات التموينية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، أسفرت عن ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتحرير عدد من المحاضر والمخالفات التموينية المتنوعة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء المخالفة، شملت مصادرة 29 جوالًا من بينها 16 جوالًا من الدقيق، و8 شكائر ردة خشنة، و5 شكائر أسمنت، بالإضافة إلى ضبط 147 كيلو من اللحوم والدواجن والمصنعات الغذائية منتهية الصلاحية أو متغيرة الخواص أو المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتابع القط، كما تمكنت الحملات، من التحفظ على 528 عبوة وكيس من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ضمت 270 علبة عصير، و100 كيس صابون سائل، و100 علبة كريم، و40 علبة سجائر، و12 عبوة حليب، و6 لفات سكر بوزن 30 كيلو، فضلًا عن تحرير 22 محضرًا وتقريرًا ومخالفة متنوعة، شملت 10 تقارير ومخالفات للمخابز، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و3 محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص وتجميع دقيق مدعم، إلى جانب عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمختلف الأنشطة التجارية.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن الحملات جاءت في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتشديد الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، وضمان سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق، وحماية صحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على الجهات المختصة.



