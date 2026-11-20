لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه، أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته العبور من مزلقان نجع الدبيات بقرية السمطا، التابعة لمركز دشنا شمال قنا، لأداء صلاة الجمعة.وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث قطار أمام مزلقان نجع الدبيات بقرية السمطا، نتح عنه مصرع الطالب فى الحال.



وتبين مصرع أشرف علي دسوقى 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، أثناء محاولته العبور للجانب الآخر من شريط السكة الحديد لأداء صلاة الجمعة



ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو قبلى بدشنا، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



