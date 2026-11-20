كشف ‏محافظ الحديدة الدكتور حسن على طاهر أن الفصائل اليمنية تحاول منع المدنيين من إخلاء ميناء الحديدة.

وقال ‏طاهر في تصريحات له: الفصائل تستخدم المدنيين دروعاً بشرية.

وأضاف ‏محافظ الحديدة: أيام الفصائل اليمنية أصبحت "معدودة".

‏وأشار المسؤول اليمني إلى أنه تم رصد خبراء من إيران وحزب الله اللبناني بصفوف الفصائل ، مضيفا “مشكلتنا ليست مع لبنان بل مع حزب الله لدعمه الفصائل”.

وأتم ‏محافظ الحديدة تصريحاته قائلا : إيران تحاول استغلال باب المندب كما فعلت في هرمز.

ومنذ قليل ؛ دعت القوات المشتركة للتحالف، المدنيين الى ضرورة إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، لسلامتهم.

وفي المقابل ؛ أعلنت الفصائل اليمنية أن ميناء جدة السعودي وجميع موانئ المملكة في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتها في حال نفذ قوات التحالف تهديداتها بقصف ميناء الحديدة.

كما حذرت الفصائل في بيان لها الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها.

وكذا ؛ دعت جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.