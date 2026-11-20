أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ختام أعمال الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ وحضور المشروعات مؤتمر المناخ بأنطاليا على أن يتم إعلان المشروعات الفائزة بالمراكز، الأول والثاني والثالث بكل فئة من الفئات الستة على مستوى الجمهورية قريبًا في المؤتمر الوطني للمبادرة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية نجاح الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وما شهدته من مشاركة واسعة وتنوع في المشروعات المقدمة من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى نجاح مختلف مراحل المبادرة، بدءًا من استقبال المشروعات وتقييمها من خلال اللجان المختصة على مستوى المحافظات، وصولًا إلى إعلان المشروعات الفائزة بكل فئة، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية المشروعات التي تحقق معايير الاستدامة البيئية وتُسهم في خفض انبعاثات الكربون ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف أن مشاركة المبادرة في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) بتركيا، ومشاركة ممثلي المشروعات الفائزة في عدد 8 جلسات بالمؤتمر بحضور قيادات الجهات الدولية والوطنية شركاء المبادرة؛ تمثل امتدادًا لجهود المبادرة في دعم المشروعات المبتكرة، وإتاحة الفرصة أمامها لعرض تجاربها على المستوى الدولي، والتواصل مع المؤسسات الدولية والمستثمرين، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات وفرص التوسع وجذب الاستثمارات.

فرصة وآلية تطبيقية لرواد الأعمال

وذكر "رستم" أن المبادرة تعد فرصة وآلية تطبيقية لرواد الأعمال لتقديم ابتكاراتهم ومشروعاتهم الواعدة وعرضها على المستوى الوطني والدولي والأممي وتحقيق شراكات واستثمارات وطنية ودولية؛ مشيرًا إلى مشاركة نحو 27000 مشروع على مدار ا الدورات الأربعة؛ منهم 6946 مشروعًا تم تقييمه على مستوى المحافظات؛ و1284 مشروعًا مؤهلاً على مستوى اللجنة التحضيرية؛ و72 مشروعًا فائزًا على مدار الدورات الأربعة.

من جانبه، أوضح السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة أنها تهتم بقضية تغيير المناخ وتأثيره على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، وتستهدف المشروعات التي تحقق معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ. وأوضح أن المبادرة تهتم بإيجاد حلول مصرية محلية من داخل المحافظات للتغيرات المناخية، حيث أصبحت منصة للعمل المناخي على المستوى الوطني؛ وتعمل على تشبيك الفائزين مع الجهات الاستثمارية وإنشاء شراكات مع جهات دولية ومحلية.