وزير التخطيط: نعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدفع قطاع الشركات الناشئة وصناعة كيانات "مليارية"

افتتح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

، والسيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أعمال "منتدى الشركات الناشئة المصري الهندي المشترك" في نسخته الأولى بحضور ممثلي ٥٥ شركة مصرية وهندية والذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة على مدار يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.

شهد المنتدى حضورًا بارزًا لممثلي كبرى الشركات الناشئة وقيادات ريادة الأعمال في البلدين، بمشاركة السيد سوريش كي ريدي، سفير الهند لدى مصر، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات الشركات الناشئة والتكنولوجيا، مع التوافق على أهمية دورية انعقاد المنتدى.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد رستم أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق لتدشين فصل جديد ومشرق في مسيرة العلاقات الثنائية المصرية الهندية في أحد أهم القطاعات الحيوية الواعدة. وأوضح أن قطاع الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال يُعدان ركيزة محورية في الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي، لتمكينه من المساهمة بفاعلية وبصورة ملموسة في تحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة.

واستعرض د. أحمد رستم المقومات التي تتمتع بها بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أنها تمتلك منظومة متكاملة تتضمن الحلول الإبداعية والأفكار المبتكرة. وأشار إلى أن العديد من الشركات المصرية الناشئة نجحت في تجاوز الحدود المحلية والانطلاق نحو أسواق إقليمية أوسع، مسجلةً حضورًا قويًا ومؤثرًا على مستوى القارة الإفريقية وبعض الدول العربية، فضلاً عن تمكن بعضها من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية والإدراج في بورصات كبرى مثل "ناسداك".

كما أشاد الوزير بالجهود الهندية الرائدة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للشركات الناشئة، وما حققته من طفرات في مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا العميقة (DeepTech)، والتكنولوجيا الزراعية والصناعية، مؤكدًا أن الحضارتين العظيمتين وتقاربهما يشكل أساسًا صلبًا لبناء شراكة اقتصادية وتنموية أكثر متانة بين مجتمعي ريادة الأعمال في البلدين.

من جانبه، أكد السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن المنتدى يعد خطوة متقدمة نحو بناء جسور جديدة للشراكة بين منظومتي الابتكار في مصر والهند، مشيرًا إلى أن التقاء رواد الأعمال من حضارتين عريقتين لا يستهدف استحضار أمجاد الماضي فحسب، بل يهدف إلى صياغة ملامح المستقبل المشترك. وأوضح أن هذا التواصل يتيح فرصًا غير مسبوقة للاستفادة من اختلاف الأسواق والخبرات، مما يساهم في تبادل وتعزيز الأفكار، وتطوير نماذج الأعمال، وتسريع انتقال المشروعات من مرحلة الابتكار إلى النضج التجاري.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد الدكتور أحمد رستم جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الهندي السيد بيوش جويال، تناولت آليات النقل والاستفادة من التجربة الهندية الناجحة في دعم الشركات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بتيسير الإجراءات الحكومية، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة للمشاركة في المشتريات والتعاقدات الحكومية. وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات التمويل المتطورة، بما يشمل نموذج "صناديق الصناديق" (Fund of Funds)، وحاضنات الأعمال، واستعراض العوامل التي أسهمت في بناء شركات ناشئة "مليارية" (Unicorns) في الهند.

وبحث الجانبان سبل دعم الشركات المصرية ذات إمكانات النمو المرتفعة لتحقيق مستهدف «5 في 5» (الوصول إلى 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات)، وتأسيس منظومة متكاملة تربط التمويل والمؤسسات الحكومية بالقطاع الخاص.

واختتمت المباحثات بالاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك للمشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، ومن بينها فعالية (Startup Mahakumbh) الهندية البارزة، مع وضع خارطة طريق مستقبلية لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية لتبادل الخبرات وتطوير بيئة ريادة الأعمال في البلدين.