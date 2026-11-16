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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تستقبل السفير السنغالي.. تعاون مشترك في التخطيط العمراني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسنغال في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، وتبادل الخبرات في تنفيذ مشروعات الإسكان، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية العاملة في مجالات التشييد والبناء والمشروعات العمرانية.

مصر والدول الأفريقية الشقيقة

وفي مستهل اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالسفير السنغالي، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط مصر بالدول الأفريقية الشقيقة، وحرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا سيما بمجالات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تبادل الخبرات الفنية والتجارب المصرية

وأكدت وزيرة الإسكان استعداد الوزارة لتبادل الخبرات الفنية والتجارب المصرية في مجالات التخطيط العمراني، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير المخططة، وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية بالدول الأفريقية الشقيقة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن الشركات المصرية تمتلك خبرات متنوعة وإمكانات كبيرة في مجالات التشييد والبناء وتطوير المجتمعات العمرانية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لتعزيز التعاون مع الجانب السنغالي، مؤكدة حرص الوزارة على دعم أوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

من جانبه، أعرب السفير كيموكو دياكيت، عن خالص شكره وتقديره للمهندسة راندة المنشاوي، على حفاوة الاستقبال مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، وتطلع الجانب السنغالي إلى تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.

وأشاد السفير بالنهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما حققته من طفرة ملموسة في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه في دعم خطط التنمية بالسنغال، ومعربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان المصرية، في ضوء ما تمتلكه من خبرات وكفاءات فنية وقدرات تنفيذية متميزة.

وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون المقترحة، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في مجال الإسكان من خلال استكمال المباحثات الجارية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التخطيط العمراني والإسكان، وبحث الترتيبات الخاصة بزيارة وفد سنغالي إلى مصر خلال عام 2027، للاطلاع على التجربة المصرية في مجالات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة وتمويل الإسكان، هذا بجانب سبل تعزيز التواصل مع الشركات المصرية العاملة في قطاع الإنشاءات، لبحث فرص التعاون والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالسنغال.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لتعزيز التعاون المشترك بمحاور التعاون المطروحة، بما يدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

الإسكان المجتمعات العمرانية السنغال مصر والسنغال

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