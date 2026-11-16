وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات الإسكان وملفات العمل بمدينة العبور الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات السكنية ومشروعات المرافق والطرق، وموقف ملفات العمل والخدمات بمدينة العبور الجديدة.

وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع العمل بالمشروعات.

سكن لكل المصريين

وشملت المتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والإسكان الأخضر، ومشروعات المرافق بالأراضي المضافة، والطرق والكهرباء، وملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي، وموقف الخدمات ونتائج الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري، وكذا أعمال الغلق الآمن لمقلب النفايات تمهيدًا لإعادة تأهيل الموقع وإقامة مشروع الحديقة المركزية بمدينة العبور الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار المتابعة الدورية لمختلف المشروعات وملفات العمل بمدينة العبور الجديدة، وتكثيف معدلات التنفيذ، وتحقيق التكامل بين مشروعات الإسكان والمرافق والطرق، بالتوازي مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع جهود التنمية العمرانية بالمدينة.

واستعرضت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث يجري العمل بالمرحلة السادسة، التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية، وتشمل الأعمال تنفيذ الوحدات السكنية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي، إلى جانب الطرق والزراعة وتنسيق الموقع العام.

مشروع الإسكان الأخضر

كما شمل التقرير موقف مشروع الإسكان الأخضر بالحي السابع والثلاثين، والذي يضم 143 عمارة بإجمالي 3432 وحدة سكنية، ومشروع عمارات الإسكان الأخضر بالحي الثالث عشر، الذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية، فضلًا عن مشروعات المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالحيين الخامس عشر والسادس عشر، حيث تتواصل أعمال الإنشاءات والتشطيبات وتنسيق الموقع العام، واستكمال شبكات الكهرباء والإنارة والطرق والرصف والأرصفة والبردورات وساحات انتظار السيارات، مع التأكيد على تنفيذ الوحدات والمرافق بالتوازي.

المرافق بالأراضي المضافة

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، تطرق التقرير إلى أن خطة الترفيق تشمل تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري وأعمال الفرمة بعدد 78 مجاورة، حيث تم الانتهاء من الأعمال بعدد 19 مجاورة، وجارٍ التنفيذ بعدد 35 مجاورة، كما يجري طرح تنفيذ أعمال المرافق بعدد 11 مجاورة، وإعداد التصميمات الخاصة بشبكات المرافق بعدد 13 مجاورة، ويستهدف الجهاز ترفيق نحو 33 ألف قطعة أرض بنهاية عام 2027.

وتضمن التقرير موقف مشروعات المياه والصرف الصحي، ومنها متابعة رافع الصرف الصحي رقم (1)، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروعات المرافق بمجاورات الحي السابع عشر، ومناطق الأراضي المضافة، ومنطقة الإسكان الاجتماعي، حيث تم التأكيد على تكثيف معدلات التنفيذ والتنسيق بين الشركات المنفذة والإدارات المختصة، بما يضمن توفير بنية تحتية متكاملة للمناطق الجاري تنميتها.

كما استعرض التقرير موقف تنفيذ مشروعات الطرق والكهرباء بمجاورات منطقة الأمل سابقًا، حيث تشمل الأعمال مجاورتي (2 و3) بالحي 29، ومجاورتي (2 و3) بالحي 32، إلى جانب الشريط الخدمي الواقع على طريق مصر– الإسماعيلية، ومشروع نقل أبراج الضغط العالي، مع متابعة تنفيذ أعمال السن وطبقات الأساس وشبكات الكهرباء، والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال وفق المخططات والاشتراطات الفنية المعتمدة.

وفي ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي، تطرق التقرير إلى استمرار مراجعة الملفات التي تواجه بعض الإشكاليات، وفي مقدمتها ازدواجية التخصيص والزيادة في المساحات وتعدد البيوع، وإعادة دراسة الحالات التي سبق رفضها متى توافرت المبررات القانونية والفنية، وفقًا للضوابط وآليات العمل المعتمدة من لجنة السياسات، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي هذا الإطار، يجري العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، ورفع كفاءة المركز التكنولوجي، ورقمنة الملفات والأرشفة الإلكترونية، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل التراخيص واستلام الوحدات والتعاقد على مرافق الكهرباء والمياه والغاز وإجراءات التنازلات وتصاريح الحفر، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات.

وعلى صعيد الخدمات والمظهر الحضاري، رصد التقرير جهود الجهاز في تنفيذ حملات رفع الإشغالات بأحياء الكرامة وسكن مصر، ومواصلة أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بمنطقتي الكرامة والإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل منظومة تلقي الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).

كما تناول التقرير مستجدات أعمال الغلق الآمن لمقلب النفايات المغلق بالمدينة، تمهيدًا لإعادة تأهيل الموقع وإقامة مشروع الحديقة المركزية، بما يوفر متنفسًا حضاريًا متكاملًا لسكان المدينة، ويضم مساحات خضراء ومناطق رياضية وترفيهية وثقافية، ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

جدير بالذكر أن التقرير تضمن الجولات الميدانية والزيارات والاجتماعات بمدينة العبور الجديدة، حيث أشار التقرير إلى متابعة الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة، والدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لذات القطاع، ملفات تقنين الأراضي وإعادة دراسة الحالات التي تواجه إشكاليات، وقيام المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بجولة ميدانية لمتابعة مشروعات «سكن لكل المصريين» و«الإسكان الأخضر».

كما أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عددًا من الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات، فضلًا عن عقد اجتماعات مع الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالأراضي المضافة، وإدارات الجهاز.