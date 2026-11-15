بتكلفة 297 مليون جنيه.. وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل

افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بمركز طنطا، بتكلفة إجمالية تبلغ 297 مليون جنيه، بما يعادل نحو 10.98 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في خدمات الصرف الصحي وتطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما بالقرى والمناطق الريفية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وقيادات وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وعدد من ممثلي الجهات القائمة على تنفيذ المشروع.

وعقب افتتاح المحطة، استمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع، المقام على مساحة 3 أفدنة، وتتراوح طاقته التصميمية وفقًا للبيانات الفنية من 7500 إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، فيما تصل طاقته التشغيلية الحالية إلى 5000 متر مكعب يوميًا، ويخدم نحو 110 آلاف نسمة بقرى مركز طنطا وتوابعها، ويعتمد على نظام المعالجة البيولوجية، بما يحقق كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي وفق الاشتراطات الفنية والبيئية.

وتفقدت الوزيرة والمحافظ مكونات المحطة، التي تضم حوضين للمعالجة البيولوجية والترسيب، وحوضين لتركيز الحمأة، و9 أحواض لتجفيفها، ومبنى لنوافخ الهواء يضم 9 وحدات، إلى جانب منظومة حقن الكلور الغازي، ومولد كهرباء احتياطي بقدرة 800 ك.ف.أ، فضلًا عن مباني المعمل والمخزن والورشة والإدارة، واستمعت إلى شرح حول مراحل معالجة مياه الصرف الصحي والتجهيزات والإجراءات المتبعة لضمان كفاءة الأداء واستمرارية تقديم الخدمة.

وتخدم المحطة قرى كفر الساحل، وكفر خضر، وكفر مسعود، وكفر الشرفا الشرقي، والكرسة، ويوسف نعمان، وعزبة الأندلس وتوابعها، من خلال منظومة متكاملة ترتبط بثلاث محطات رفع بكفر خضر وكفر مسعود وكفر الساحل، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي بهذه المناطق، والحد من الآثار البيئية والصحية المرتبطة بالتخلص غير الآمن من مياه الصرف.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرة إلى أن أهمية هذه المشروعات لا تقتصر على توفير خدمة أساسية للمواطنين، بل تمتد إلى الحد من التلوث وحماية الموارد المائية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية بالقرى والتوابع.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات المرافق وفق رؤية متكاملة تراعي الاحتياجات الحالية للمناطق المستفيدة وتواكب الزيادة السكانية المستقبلية، بما يضمن توفير خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدة أهمية التكامل بين شبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، باعتبارها منظومة مترابطة يتوقف تحقيق الاستفادة الكاملة منها على كفاءة جميع مكوناتها.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، يسهم في دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير التمويل والخبرات اللازمة، بما يدعم خطط الدولة لتوسيع نطاق التغطية بخدمات الصرف الصحي وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن افتتاح محطة معالجة كفر الساحل يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير خدمات الصرف الصحي بقرى مركز طنطا، ويأتي امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المتكاملة بالريف المصري، وتوفير بنية تحتية متطورة تضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يخدم نحو 110 آلاف نسمة بسبع قرى وتوابعها، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لدفع العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة كفاءة تشغيل المحطات القائمة، بما يضمن وصول الخدمات إلى القرى والعزب وتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين.

وشددت الوزيرة على ضرورة الحفاظ على كفاءة المشروعات بعد دخولها الخدمة، والالتزام ببرامج التشغيل والصيانة الدورية، والمتابعة المستمرة لجودة المياه المعالجة، مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمة وسرعة التعامل مع أي تحديات، والتأكد من وصول الخدمة بالمستوى المطلوب إلى جميع المناطق المستفيدة.