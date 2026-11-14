وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة بدر

تلقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ومستجدات ملفات العمل بمدينة بدر، في إطار المتابعة الدورية لمشروعات التنمية بالمدن الجديدة، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع معدلات تنفيذ المشروعات.

زهرة العاصمة

وشملت المتابعة منظومة النقل الداخلي، ومشروعات البنية التحتية، ورافع مياه جديدًا مخصصًا لري المسطحات الخضراء، ومشروع عمارات «زهرة العاصمة» بالمرحلة الرابعة، بإجمالي 463 عمارة للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، ومستجدات مشروع الغلق الآمن للمقلب العمومي للمخلفات بمدينة بدر، وعددًا من الخدمات بالمدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تطوير منظومة النقل الداخلي، ورفع كفاءة الطرق والمرافق، والتوسع في المسطحات الخضراء، تمثل محاور أساسية لتحسين مستوى الحياة داخل المدن الجديدة، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الري المعالج في ري المسطحات الخضراء، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد استخدام الموارد المائية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، والتنسيق بين جهاز المدينة والشركات المنفذة، وسرعة تذليل أي معوقات، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين، والتعامل الحاسم مع المخالفات والإشغالات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات بمدينة بدر.

وتناول التقرير جهود جهاز تنمية مدينة بدر في تطوير منظومة النقل الداخلي، حيث تم تشغيل 3 خطوط مواصلات داخلية جديدة لتعزيز الربط بين الأحياء السكنية والمناطق الخدمية والوجهات الحيوية بالمدينة، وتيسير وصول المواطنين والطلاب إلى محطة القطار الكهربائي الخفيف (LRT) وجامعة بدر.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، تطرق التقرير إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالحيين الثالث والرابع، ودفع معدلات التنفيذ وتحسين المحاور الداخلية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات والارتقاء بالمظهر الحضاري للأحياء السكنية.

كما استعرض التقرير مشروع إنشاء رافع مياه جديد مخصص لري المسطحات الخضراء، يتكون من 3 طلمبات رئيسية بطاقة تصرف تصل إلى 12 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف تحسين ضغوط مياه الري المعالج وضمان وصولها بكفاءة إلى مناطق أراضي بيت الوطن والمتميز القديم والحزام الأخضر على طريق السويس، بما يدعم استدامة المسطحات الخضراء وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة.

وتضمن التقرير متابعة موقف تنفيذ وحدات مشروع «زهرة العاصمة» بالمرحلة الرابعة للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، حيث تتواصل المتابعة الميدانية للأعمال الإنشائية والتشطيبات، ومراجعة عينات الخامات ومستلزمات التشطيب، بما في ذلك مكونات الصرف الصحي والكهرباء والرخام والجرانيت، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وفي ملف الحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري، شمل التقرير جهود تنفيذ حملة مكبرة بالحي الثالث لرفع الإشغالات والتعامل مع المخالفات، وتنفيذ إجراءات الغلق والتشميع للمخالفين، بالتنسيق مع شرطة التعمير، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة والمساحات العامة، والتصدي لكافة أشكال التعدي.

كما استعرض التقرير مستجدات مشروع الغلق الآمن للمقلب العمومي للمخلفات بمدينة بدر، والذي يُعد من المشروعات البيئية المهمة، ويقع جنوب طريق الروبيكي بجوار مركز الإصلاح والتأهيل، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 111 فدانًا. ويستهدف المشروع معالجة تراكمات المخلفات والحد من آثارها البيئية، من خلال منظومة هندسية متكاملة تشمل أعمال إعادة تشكيل وتطوير الموقع، وتقليص المساحة الإجمالية للمقلب من 111 فدانًا إلى 91 فدانًا، بما يتيح تحرير مساحة تُقدر بنحو 20 فدانًا لصالح المخطط العمراني، إلى جانب تجهيز سطح علوي قابل للاستغلال بمساحة تصل إلى 35 فدانًا عقب تنفيذ أعمال العزل والتأهيل البيئي.

وفي سياق متابعة مستوى الخدمات بالمشروعات السكنية، أشار التقرير إلى جولة المهندس السيد أمين، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي الجهاز بمشروع «دار مصر»، لمتابعة أعمال النظافة والصيانة والحالة العامة للمشروع، ورصد الملاحظات التي تتطلب التدخل، والتوجيه بسرعة التعامل معها، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة للسكان والمظهر الحضاري للمشروع.