4 آلاف وحدة للمصريين بالخارج و98 مهندسا لقيادة المدن.. حصاد أسبوع الإسكان

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف عن أبرز أنشطتها خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2026، والتي تضمنت متابعة تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية والخدمية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة، ومتابعة ملفات العمل بالمدن الجديدة.

في يوم 12 نوفمبر 2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج الجولات الميدانية لعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتي السويس الجديدة ودمياط الجديدة، لمتابعة ملفات التنمية والاستثمار والمرافق، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية.

وشملت المتابعة بحث الفرص الاستثمارية السياحية وتطوير الواجهة الشاطئية بمدينة السويس الجديدة، ومتابعة مشروعات الكهرباء والطرق والمرافق والخدمات بدمياط الجديدة، وذلك في إطار تكثيف المتابعة الميدانية، ودفع معدلات الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية بالمدن الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن التسجيل والتقدم لحجز وحدات الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» شهدا إقبالًا ملحوظًا من المصريين بالخارج، خلال الساعات الأولى من بدء إتاحة الموقع الإلكتروني للمبادرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص سكنية متنوعة للمصريين بالخارج، وإتاحة أنظمة سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم.

وفي يوم 11 نوفمبر 2026، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن سرعة التعامل مع بلاغات وطلبات المواطنين ومتابعة نتائج الاستجابة على أرض الواقع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشددة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات التابعة للوزارة لضمان التعامل الفعال مع المشكلات التي تؤثر على الخدمات الأساسية والحياة اليومية للمواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الإسكان تقرير أعمال منظومة الاستجابة السريعة بمكتبها عن شهر أكتوبر 2026، والذي تناول جهود رصد العديد من البلاغات والاستغاثات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة الموضوعات التي تتطلب تدخلات فنية أو حلولًا تنفيذية تستغرق وقتًا أطول.

كذلك تابعت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق والإسكان، وموقف عدد من ملفات العمل والخدمات بخمس مدن جديدة بالصعيد، وهي: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، ودفع العمل بها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت المشروعات وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومستشفى ومركز شباب، ومشروعات طرق ومرافق، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، فضلًا عن حملات لمنع مخالفات البناء والممارسات العشوائية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز وسرعة تذليل أي معوقات، بالتوازي مع الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وتنسيق الموقع واستكمال الخدمات الأساسية والتصدي للمخالفات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء مجتمعات متكاملة، وأيضًا تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات التنمية العمرانية بصعيد مصر.

وفي إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استقبلت المهندسة راندة المنشاوي عددًا من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة عدد من الملفات المهمة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين بدوائرهم والعمل على تلبيتها، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، مؤكدةً تقديم الدعم الكامل من الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة لحل المشكلات التي تمس المواطنين.

وفي يوم 10 نوفمبر 2026، وفي إطار الاستعداد لبدء التسجيل وإجراء التحويلات البنكية الخاصة بالطرح الثالث من الوحدات المطروحة ضمن مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن آليات سداد متعددة بما يتناسب مع طبيعة المشروعات واحتياجات العملاء.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» يضم نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة بعدد من المدن الجديدة، مع إتاحة أنظمة سداد متعددة تشمل خصم 10% عند استكمال سداد 100% من قيمة الوحدة، فضلًا عن بدائل تقسيط أخرى وفقًا لكل مشروع.

وفي إطار الإسراع في تشغيل مشروعات الخدمات بالمدن الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات السكنية، أسفرت جلسة المزاد العلني التي عقدها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن تخصيص 6 محال تجارية، و3 وحدات إدارية، وورشتين.

ثم تابعت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك في ضوء تقرير تفصيلي عن المدينة، يتضمن معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق، إلى جانب موقف المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، والجهود المبذولة لاستكمال منظومة الخدمات بالمدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدينة المنصورة الجديدة تمثل إحدى مدن الجيل الرابع التي تعكس توجه الدولة نحو التوسع العمراني المتكامل، وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة، مشيرة إلى أن المدينة تتمتع بموقع استراتيجي متميز على ساحل البحر المتوسط، وتعد مركزًا عمرانيًا واقتصاديًا وتعليميًا وترفيهيًا يخدم إقليم الدلتا.

وفي اليوم نفسه، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان الشقيقة تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى ما يمتلكه الجانبان من مقومات وخبرات متنوعة في مجالات التنمية العمرانية والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يفتح آفاقًا واسعة لإقامة شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين وممثلي شركات التطوير العقاري والمستثمرين من البلدين.

وفي يوم 9 نوفمبر 2026، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن نتائج الجولات الميدانية التي أجراها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، إلى جانب مشروعات مياه الشرب ضمن البرامج التنفيذية الأخرى التي تنفذها الهيئة بعدد من المحافظات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، والوقوف على معدلات التنفيذ، ورصد التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بتكثيف برامج المتابعة الميدانية للمشروعات بمواقع العمل، وكذا زيادة أعداد العمالة والمعدات وضغط البرامج الزمنية، مع الالتزام بتوريد المهمات والمكونات للمشروعات في موعدها، وإعطاء الأولوية للمنتج المصنع محليًا وفقًا للقواعد.

كذلك أصدرت المهندسة راندة المنشاوي قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات المقامة بدون سند قانوني أو ترخيص، بنطاق أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، ومدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي للمخالفات والحفاظ على أملاك الدولة، وتطبيق القانون وتحقيق الانضباط العمراني بالمدن الجديدة.

وكذا أصدرت المهندسة راندة المنشاوي قرارًا بتكليف 98 مهندسًا ومهندسة للعمل معاونين لرؤساء نحو 30 جهاز مدينة، وذلك عقب اجتيازهم البرامج والدورات التدريبية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإسكان والأكاديمية لتأهيل العاملين بالوزارة لتولي المناصب القيادية، ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار في الكوادر البشرية الشابة وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في إدارة منظومة العمل بالمدن الجديدة.

وفي يوم 8 نوفمبر 2026، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تقرر عقد فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5) للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، والذين لم يسحبوا مقدمات الحجز، وذلك يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بالمسرح الروماني بمقر نادي «النادي» بالعاصمة الجديدة.

واستقبلت المهندسة راندة المنشاوي السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووفدًا من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، والتعرف على التجربة المصرية في النهضة العمرانية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة الإسكان إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العمانية في مصر، سواء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمناطق الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، مؤكدة أهمية تعريف المستثمرين العمانيين بالمشروعات والفرص المتاحة، والإجراءات والآليات المنظمة للاستثمار، بما يدعم إقامة شراكات استثمارية بين الجانبين.

وفي إطار متابعة المهندسة راندة المنشاوي تنفيذ بروتوكول التعاون الموقَّع بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم تنظيم ندوة بعنوان «من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة لحماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية»، بمشاركة ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وشهدت الندوة حضور رؤساء الاتحادات النوعية ورؤساء الجمعيات بمحافظة القاهرة، بهدف الانتقال بالشراكة المؤسسية إلى العمل الميداني الفعّال.

كذلك استعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا عن موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وعدد من ملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة، تضمن مستجدات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق، وتطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية الثانية، إلى جانب جهود الحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي للتعديات والمخالفات بالمدينة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق بالمدن الجديدة، والعمل على دفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تعزيز مقومات التنمية العمرانية والاستثمارية، وتوفير الخدمات اللازمة للسكان والمستثمرين، مع ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ مشروع أعمال تصميم وتنفيذ توسعات وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، والذي ينفذه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالمحافظات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة للحد من مستويات التلوث ببحيرة مريوط، وتحقيق التوازن البيئي، وتعزيز الاستدامة، فضلًا عن خفض استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة، من خلال الاستفادة من الغاز الحيوي الناتج عن مراحل معالجة الحمأة في توليد الطاقة الكهربائية ذاتيًا.

وفي يوم 7 نوفمبر 2026، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد «سلام»، التي تُعد إحدى المنشآت المهمة الداعمة لخطط التنمية بالمنطقة الاقتصادية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الاحتياجات اللازمة للمشروعات القومية والتوسعات العمرانية والاستثمارية.

وخلال زيارتها لمدينة شرق بورسعيد «سلام»، التقت المهندسة راندة المنشاوي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، وعواقل وشيوخ القبائل بالمحافظة، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجات المواطنين، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمشروعات الإسكان والمرافق والتنمية والخدمات.

ثم تفقدت المهندسة راندة المنشاوي مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل، والخدمات بمدينة شرق بورسعيد «سلام»، لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن الملائم والخدمات، بما يدعم جذب السكان وتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن رؤية الوزارة في تنمية المدن الجديدة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية، وإنما تقوم على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها مختلف مقومات الحياة، من خدمات تعليمية وصحية وتجارية ومرافق أساسية، بما يحقق الاستقرار الأسري ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين.

ثم التقت المهندسة راندة المنشاوي عددًا من المواطنين، وذلك خلال تفقدها مشروع «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل بالمدينة، مؤكدة حرصها على التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستمعت الوزيرة إلى مطالب المواطنين بشأن توفير عدد من الخدمات، حيث وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات السكان وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام جولتها في ذلك اليوم، تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء.

واستمعت المهندسة راندة المنشاوي إلى شرح حول الموقف التنفيذي الإجمالي للمشروعات، حيث أوضح اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إجمالي المشروعات التي تعمل عليها الهيئة يبلغ 24 مشروعًا، تم تنفيذ 15 مشروعًا منها خلال الفترة من 2014 حتى 2026، بواقع 9 مشروعات لمياه الشرب، و6 مشروعات للصرف الصحي.