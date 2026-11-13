أسوان.. افتتاح مسجد نجع العرب بدراو بتكلفة 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كلاً من سيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، والشيخ محمود فخر الدين مسئول الثقافة والإرشاد الديني بمديرية أوقاف أسوان ، والشيخ عبدالله عرجون مدير المساجد بالمديرية، لافتتاح مسجد نجع العرب ، والذى تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له على مساحة 130 م2 ، وبتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، وذلك وسط حضور عدد من أهالى المنطقة والمصلين.

يأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله ، واستكمال أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة للمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

مسجد

محافظ أسوان يؤكد استمرار افتتاح المساجد الجديدة وتعزيز دورها الدعوى والمجتمعى



وأكد محافظ أسوان استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف لافتتاح المزيد من المساجد الجديدة بمختلف المراكز والمدن بما يسهم فى توفير أماكن لائقة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية ، وخدمة أهالى المناطق والقرى ، وتعزيز الدور الدعوى والمجتمعى لبيوت الله ، فضلاً عن دعم جهود نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية .

رسالة المحافظة :

تعكس هذه الجهود حرص الدولة المصرية، ومحافظة أسوان على إعمار بيوت الله، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.