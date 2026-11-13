إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان

تلقى نادي نيس الفرنسي ضربة جديدة بعد تعرض مدافعه المصري محمد عبد المنعم لإصابة عضلية، خلال مواجهة أنجيه الأخيرة في الدوري الفرنسي، لتتأكد صعوبة لحاقه بالمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة باريس سان جيرمان.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع المصري أظهرت إصابته بتمزق بسيط في العضلة الخلفية، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم مع نيس

وكان محمد عبد المنعم قد تعرض للإصابة خلال مباراة نيس أمام أنجيه، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، ليغادر أرض الملعب بين شوطي اللقاء.

وأثارت الإصابة قلق الجهاز الطبي لنادي نيس، خاصة أن اللاعب بدأ يستعيد مستواه ويحصل على فرص مشاركة منتظمة بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته السابقة بقطع في الرباط الصليبي.

موقف محمد عبد المنعم من مباراة باريس سان جيرمان

وباتت مشاركة محمد عبد المنعم في مواجهة باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر الجاري، محل شك كبير، في ظل حاجته إلى فترة علاج وتأهيل قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع.

وتشير التوقعات إلى أن المدافع المصري قد لا يكون جاهزًا للمباراة، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي قبل المواجهة، ليصبح الجهاز الفني لنيس مطالبًا بالبحث عن بديل لتعويض غيابه في الخط الخلفي.

محمد عبد المنعم وموقفه من منتخب مصر

وعلى صعيد المنتخب الوطني، يثير غياب محمد عبد المنعم عن المباريات المقبلة تساؤلات بشأن موعد عودته للمشاركة، في ظل حاجته إلى استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي نيس.

ومن المنتظر أن تتحدد عودة المدافع المصري إلى الملاعب وفقًا لاستجابته للعلاج وتطور حالته البدنية، دون التسرع في الدفع به قبل اكتمال تعافيه.