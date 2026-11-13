قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: محمد صلاح يثير التساؤلات برسائله غير المباشرة بعد رحيل حسام حسن
تسجيل أول حالة وفاة لطفل فلسطيني نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة
أسيوط.. إصابة 12 طـ فلا في انقلاب سيارة نقل بطريق منفلوط الصحراوي
توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة في مصر غدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
عسلية خطفت الأنظار .. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف هوية كلبة على السجادة الحمراء
في ذكرى ميلاده.. حكاية نجم الترسانة الذي تربع على عرش هدافي مصر
قيادي كبير في الدعم السريع يعلن انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني
شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد
مباراة مصر اليوم.. موعد مواجهة مالاوي والقنوات الناقلة مجانًا ومشفرة
القيادة المركزية الأمريكية تنفي استهداف أحد رداراتها في البحرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
حمزة شعيب

تلقى نادي نيس الفرنسي ضربة جديدة بعد تعرض مدافعه المصري محمد عبد المنعم لإصابة عضلية، خلال مواجهة أنجيه الأخيرة في الدوري الفرنسي، لتتأكد صعوبة لحاقه بالمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة باريس سان جيرمان.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع المصري أظهرت إصابته بتمزق بسيط في العضلة الخلفية، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم مع نيس

وكان محمد عبد المنعم قد تعرض للإصابة خلال مباراة نيس أمام أنجيه، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، ليغادر أرض الملعب بين شوطي اللقاء.

وأثارت الإصابة قلق الجهاز الطبي لنادي نيس، خاصة أن اللاعب بدأ يستعيد مستواه ويحصل على فرص مشاركة منتظمة بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته السابقة بقطع في الرباط الصليبي.

موقف محمد عبد المنعم من مباراة باريس سان جيرمان

وباتت مشاركة محمد عبد المنعم في مواجهة باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر الجاري، محل شك كبير، في ظل حاجته إلى فترة علاج وتأهيل قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع.

وتشير التوقعات إلى أن المدافع المصري قد لا يكون جاهزًا للمباراة، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي قبل المواجهة، ليصبح الجهاز الفني لنيس مطالبًا بالبحث عن بديل لتعويض غيابه في الخط الخلفي.

محمد عبد المنعم وموقفه من منتخب مصر

وعلى صعيد المنتخب الوطني، يثير غياب محمد عبد المنعم عن المباريات المقبلة تساؤلات بشأن موعد عودته للمشاركة، في ظل حاجته إلى استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي نيس.

ومن المنتظر أن تتحدد عودة المدافع المصري إلى الملاعب وفقًا لاستجابته للعلاج وتطور حالته البدنية، دون التسرع في الدفع به قبل اكتمال تعافيه.

محمد عبد المنعم نيس باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

فوائد الفول

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول بوجبة الإفطار ؟

الشعر

عايزة شعرك يطول بسرعة؟.. 7 خطوات تساعدك على تحقيق الحلم

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد