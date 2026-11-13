تمزق العضلة الخلفية يضرب محمد عبد المنعم ويحرمه من مباراتي المنتخب

تأكد غياب محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي، عن مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية فرنسية، كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عن إصابته بتمزق بسيط في العضلة الخلفية، الأمر الذي يتطلب ابتعاده عن الملاعب لفترة من أجل الراحة والتأهيل، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته والعودة للمشاركة من جديد.

ولن يتمكن مدافع نيس من المشاركة أمام باريس سان جيرمان في المواجهة المقبلة، كما سيغيب عن معسكر منتخب مصر ومواجهتي مالاوي، في ضربة للجهاز الفني للفراعنة.

وكان مدافع نيس قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة فريقه أمام أنجيه، وغادر الملعب بين شوطي اللقاء، وسط تقارير أشارت إلى احتمالية غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة علي ماهر، نتائج الفحوصات الطبية للاعب، من أجل حسم موقفه من الاستمرار في المعسكر أو استبعاده وفقًا لحالته الصحية.

