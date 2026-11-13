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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سواعد النصر للرد على خوارج العصر.. كتاب جديد بوزارة الأوقاف مترجم بـ 24 لغة

صورة الكتاب
صورة الكتاب

أتاحت وزارة الأوقاف، كتاب «سواعد النصر بتلخيص الرد على خوارج العصر»، بنسخته العربية ضمن مشروعها الثقافي والعلمي لتقديم إصدارات شهرية من مصر إلى العالم، وفاءً بالوعد الذي قطعه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق إصدارات علمية وفكرية تسهم في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الإسلامي المستنير.

وكان الدكتور أسامة الأزهري أعلن إصدار الكتاب مترجمًا إلى أربع وعشرين لغة، بما يتيح توسيع نطاق الانتفاع بمضمونه، وإيصال رسالته العلمية والفكرية إلى مختلف شعوب العالم، من خلال خطاب يستند إلى الحجة العلمية والمنهج الفكري الرشيد.

النسخ المترجمة للكتاب

وتأتي إتاحة النسخة العربية بدايةً لإطلاق هذه الهدية المصرية، على أن تتوالى إتاحة النسخ المترجمة باللغات الأخرى تباعًا خلال الأيام المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الإنتاج العلمي والفكري المصري على الساحة الدولية.

وأُنجز الكتاب بجهود مسئولي التدريب بمديريات الأوقاف بالمحافظات، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز التدريب بالوزارة، في نموذج يعكس تكامل الجهود داخل الوزارة، ومشاركة كوادرها في إنجاز مشروعاتها العلمية والفكرية.

كما وُزِّع الكتاب على العلماء المشاركين في الملتقى الفكري الإسلامي الحادي عشر، في سياق جهود الوزارة العلمية والفكرية لمواجهة الفكر المتطرف، وتقديم معالجة علمية للقضايا الفكرية المعاصرة.

وزارة الأوقاف كتاب جديد إصدار جديد سواعد النصر خوارج العصر مؤلفات وزارة الأوقاف

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الأوقاف تتيح النسخة العربية من كتاب «سواعد النصر بتلخيص الرد على خوارج العصر»

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سواعد النصر للرد على خوارج العصر.. كتاب جديد بوزارة الأوقاف مترجم بـ 24 لغة

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