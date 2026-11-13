عمرو السولية يشارك صورا من العمرة رفقة زوجته

شارك عمرو السولية، نجم نادي سيراميكا كليوباترا، صورة له عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»، أثناء أدائه مناسك العمرة، مستغلًا فترة التوقف الدولي.

وظهر السولية رفقة زوجته من الحرم المكي والمدينة المنورة.

في سياق متصل، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.