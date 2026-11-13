فرقة غرام تحيي ليلة تراثية بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الأحد 15 نوفمبر، حفلًا فنيًا لفرقة «غرام»، تقدم خلاله أمسية تستلهم ملامح التراث المصري في تجلياته الصوفية والإنشادية، بمشاركة المداح صبري سالم، والراقصة المولوية أفنان شاهر.

وتجمع عروض الفرقة بين الإنشاد الديني والترانيم القبطية وألوان الإنشاد الصوفي، إلى جانب فنون المولوية والشعر والارتجال، في تجربة أدائية تستحضر تنوع روافد التراث المصري وتعدد أشكاله التعبيرية، من إنتاج وإخراج الفنانة هدير فرغلي.

وتأتي الأمسية في إطار جهود صندوق التنمية الثقافية لصون التراث الموسيقي والإنشادي المصري بمختلف روافده، وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة من خلال مراكز الإبداع الفني، بما يعزز حضور الفنون التراثية في المشهد الثقافي المعاصر، اتساقًا مع توجهات وزارة الثقافة في دعم الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.