عمرو دياب يتألق في حفل خاص بالشيخ زايد

أحيا النجم عمرو دياب مساء أمس حفلًا غنائيًا لصالح إحدى الشركات العقارية بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري كبير، في ليلة استثنائية تألق خلالها الهضبة وقدم مجموعة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها على مدار الحفل.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط استقبال حافل من الحضور، وافتتح فقرته بأغنية «يا أنا يا لأ»، قبل أن يشعل الأجواء بأغنيات «خطفوني» و«الحظ» و«بابا» و«لولا البنات»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وواصل الهضبة تألقه بتقديم مجموعة من أعماله الحديثة، من بينها «جيتلك» و قمر» و«وغلاوتك»، قبل أن يعود بالجمهور إلى ذكريات مشواره الفني من خلال ميدلي ضم عددًا من أغنياته القديمة التي ارتبطت بوجدان أجيال مختلفة.

واختتم عمرو دياب فقرته بأغنية «أكتر وأكتر»، وسط أجواء من الحماس والتفاعل الجماهيري، في حفل جديد يضاف إلى سلسلة حفلاته الناجحة التي يواصل من خلالها تأكيد مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.