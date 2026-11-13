وحشاني أفلامك.. محمد إمام يهنئ أحمد حلمي بفيلمه الجديد

هنأ الفنان محمد إمام، الفنان أحمد حلمي بفيلمه الجديد “حدوتة” بعد طرحه في دور العرض السينمائي.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مبروك للنجم الكبير أحمد حلمى عودته للسينما.. وحشاني أفلامك وإن شاء الله نجاح كبير جداً كالعادة .. خليت المنافسة تحلو".

ورد أحمد حلمي، معلقا: “يامووووو . الله يبارك فيك يا حبيبي يا غالي يا ابن الغالي. وأباركلك قريب ان شاء الله على كل حاجة حلوة بتعملها كالعادة”.

وطرح فيلم «حدوتة» للفنان أحمد حلمي في دور العرض السينمائية يوم 11 نوفمبر، ويشارك في بطولته إلى جانب حلمي وأمينة خليل كل من ماجد المصري، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم.

والفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، ويترقب الجمهور العمل باعتباره أحدث ظهور سينمائي للفنان أحمد حلمي، الذي اعتاد تقديم شخصيات متنوعة تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، وسط تساؤلات حول طبيعة الشخصية الجديدة التي يقدمها في «حدوتة»، وما إذا كانت ستشهد تحولًا مختلفًا في اختياراته الفنية.