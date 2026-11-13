أرقام قياسية لـ «مصر للطيران».. 4% نمو في حركة المسافرين على الناقل الوطني

أكد الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة حققت نتائج إيجابية ملحوظة على مستوى معدلات التشغيل وحركة الركاب خلال الفترة الماضية؛ حيث سيرت نحو 41 ألف رحلة جوية، وارتفع إجمالي عدد الركاب إلى 11.4 مليون راكب بمعدل نمو بلغ 4%، بالتوازي مع ارتفاع متوسط معامل امتلاء الطائرات إلى 77% مقارنة بـ 73%, بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل وزيادة معدلات الطلب على رحلات الناقل الوطني.

توسع عالمي في الوجهات وزيادة الأسطول إلى 70 طائرة

أوضح "عليان"، في تصريحات صحفية، أن الشركة واصلت التوسع في شبكة خطوطها الجوية من خلال افتتاح وتشغيل عدد من الوجهات الجديدة الاستراتيجية، والتي شملت: براغ، زيورخ، مقديشيو، جيبوتي، بورتسودان، أبيدجان، مصراتة، الطائف، تبوك، شنغهاي، فينيسينا، لوس أنجلوس، شيكاغو، زنجبار، برمنجهام، وستوكهولم، بما يدعم انتشار شبكة الناقل الوطني ويربط مصر بمزيد من الوجهات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن خطة تطوير الأسطول أسهمت في زيادة عدد طائرات الشركة إلى 70 طائرة، مدعومة بإدخال طرازات عالمية حديثة من طرازي إيرباص (Airbus A350-900) وبوينغ (Boeing B737-8 MAX)، مما يعزز التوسع التشغيلي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

مصر للطيران .. نمو الحصص السوقية محلياً وعالمياً

وفيما يتعلق بتعزيز الحصة السوقية والقدرة التنافسية، أكد رئيس شركة الخطوط الجوية أن الشركة نجحت في زيادة حصتها السوقية بمطار القاهرة الدولي لتصل إلى 47% مقارنة بـ 44%.

أما على مستوى الأسواق الدولية، فقد سجلت الشركة حضوراً بارزاً بحصص سوقية بلغت: 58% في سوق أوروبا، و56% في أمريكا الشمالية، و55% في إفريقيا، و46% في الشرق الأقصى، و21% في الشرق الأوسط. وهو ما يعكس اتساع نطاق حضور وقوة الناقل الوطني في مختلف الأسواق العالمية المستهدفة.

التسويق والشراكات والمسؤولية المجتمعية

وفي إطار استراتيجية تعزيز الحضور التسويقي وتوسيع شبكة العلاقات، تحرص الشركة على تنمية أوجه التعاون مع المؤسسات والعلامات التجارية المحلية والدولية، والمشاركة في المعارض السياحية الكبرى. وعلي صعيد المسؤولية المجتمعية، تواصل «مصر للطيران» دورها الإنساني والمجتمعي عبر التعاون مع عدد من الجهات البارزة مثل مبادرة «Hope Givers»، ومستشفى 57357، ومؤسسة حلم، إلى جانب عديد من الجامعات المصرية.

مشروع متكامل للتحول الرقمي وتطوير الخدمات

واكبتاً للتطور التكنولوجي العالمي في صناعة النقل الجوي، أوضح "عليان" أن الشركة بدأت في تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي بالتعاون مع تحالف تكنولوجي عالمي؛ يستهدف تطوير البنية الرقمية وتحديث منظومة العمل والخدمات الإلكترونية. ويتضمن المشروع تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيق الهواتف المحمولة، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة إدارة علاقات العملاء (CRM)، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين، وتيسير إجراءات الحجز والتواصل، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة.