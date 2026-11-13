أوروبا تدخل سباق الذكاء الاصطناعي.. أول قمة من نوعها في دبلن للحاق بأمريكا والصين

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن اليوم الجمعة لعقد أول قمة لهم على الإطلاق حول الذكاء الاصطناعي، لمناقشة كيف يمكن للتكتل اللحاق بالولايات المتحدة والصين ومعالجة قضايا التمويل وغيرها من المشاكل.

مخاوف من أنظمة مارقة واستقالة هوانج

يأتي هذا الاجتماع وسط مخاوف متزايدة بشأن تقنية تعد بتحويل الصناعات والمجتمعات، لكنها أثارت قلقاً بالغاً في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الحوادث التي تورطت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي مارقة.

وشهد هذا الأسبوع مزيداً من الاضطرابات مع استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج، تاركاً الصناعة بدون أكبر داعم لها، وسيقوم القادة في دبلن أيضاً بتقييم كيفية التغلب على مشاكل أخرى مثل الروتين ووضع الضوابط.

كوستا: نحتاج مناقشة على مستوى القادة

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في رسالة دعوة إلى قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي: "بالنظر إلى وتيرة التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعتقد أن هناك حاجة الآن إلى مناقشة مخصصة أولى، على مستوى القادة، حول الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تأثيره التحويلي على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا".

وسيقدم الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال إيه آي، آرثر مينش، ورائد الذكاء الاصطناعي الحائز على جائزة نوبل، جيفري هينتون، إحاطة لقادة الاتحاد الأوروبي.

أوروبا بعيدة عن هدف 20% في سوق الرقائق

وسيتعين على أوروبا تكثيف جهودها إذا أرادت أن تصبح لاعباً مؤثراً في مجال الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن مبادرة قانون الرقائق، التي طُبقت قبل ثلاث سنوات، لن تحقق هدفها المتمثل في جذب الصناعات التحويلية المتقدمة ومضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في سوق الرقائق العالمية إلى 20% بحلول عام 2030.

مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة تتعثر

ولم تنطلق بعد خطة بناء سبعة مصانع ضخمة للذكاء الاصطناعي لإيواء معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والبرمجيات وتقنية الحوسبة السحابية والاتصال عالي السرعة ومراكز البيانات تحت سقف واحد بشكل كامل بسبب الصراع بين دول الاتحاد الأوروبي حول الإنفاق على القدرة التنافسية في ميزانية التكتل للفترة 2028-2034.

أوكرانيا على جدول الأعمال

وبالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يناقش القادة أيضاً أوكرانيا، التي أضيفت منذ ذلك الحين كموضوع رئيسي ثانٍ على جدول الأعمال، وذلك بعد يوم من وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن قادة الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يناقشوا مشاركة أوروبا في مفاوضات السلام والضمانات الأمنية المحتملة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي في حالة وقف إطلاق النار.