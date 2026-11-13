قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكثر شيوعاً بين الرجال.. توصيات جديدة للوقاية من سرطان البروستاتا
أمطار ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من حالة الطقس اليوم الجمعة
صيانة بوابات مفيض قناطر نجع حمادي.. تعليمات مشددة للالتزام بالبرامج الزمنية لرفع كفاءة المنشآت المائية
أرقام قياسية لـ «مصر للطيران».. 4% نمو في حركة المسافرين على الناقل الوطني
أول هجوم من نوعه في البلطيق.. مسيرة أوكرانية تضرب فرقاطة روسية في خليج فنلندا
10 ملايين جنيه للمشروع.. تفاصيل التقديم في برنامج ASPIRE Egypt للباحثين
ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟
تصل إلى 2 مليون جنيه غرامة..تعديلات مرتقبة بقانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار
الإفتاء: تجارة واستعمال المفرقعات والألعابَ النارية حرام شرعا
دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة.. المواعيد وأماكن سيارات الشرب
الأردن .. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تدخل سباق الذكاء الاصطناعي.. أول قمة من نوعها في دبلن للحاق بأمريكا والصين

الذكاء الاصطناعي على جدول قمة الاتحاد الأوروبي لأول مرة
الذكاء الاصطناعي على جدول قمة الاتحاد الأوروبي لأول مرة
خاطر عبادة

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن اليوم الجمعة لعقد أول قمة لهم على الإطلاق حول الذكاء الاصطناعي، لمناقشة كيف يمكن للتكتل اللحاق بالولايات المتحدة والصين ومعالجة قضايا التمويل وغيرها من المشاكل.

مخاوف من أنظمة مارقة واستقالة هوانج

يأتي هذا الاجتماع وسط مخاوف متزايدة بشأن تقنية تعد بتحويل الصناعات والمجتمعات، لكنها أثارت قلقاً بالغاً في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الحوادث التي تورطت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي مارقة. 

وشهد هذا الأسبوع مزيداً من الاضطرابات مع استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج، تاركاً الصناعة بدون أكبر داعم لها، وسيقوم القادة في دبلن أيضاً بتقييم كيفية التغلب على مشاكل أخرى مثل الروتين ووضع الضوابط.

كوستا: نحتاج مناقشة على مستوى القادة

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في رسالة دعوة إلى قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي: "بالنظر إلى وتيرة التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعتقد أن هناك حاجة الآن إلى مناقشة مخصصة أولى، على مستوى القادة، حول الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تأثيره التحويلي على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا".

وسيقدم الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال إيه آي، آرثر مينش، ورائد الذكاء الاصطناعي الحائز على جائزة نوبل، جيفري هينتون، إحاطة لقادة الاتحاد الأوروبي.

أوروبا بعيدة عن هدف 20% في سوق الرقائق

وسيتعين على أوروبا تكثيف جهودها إذا أرادت أن تصبح لاعباً مؤثراً في مجال الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن مبادرة قانون الرقائق، التي طُبقت قبل ثلاث سنوات، لن تحقق هدفها المتمثل في جذب الصناعات التحويلية المتقدمة ومضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في سوق الرقائق العالمية إلى 20% بحلول عام 2030.

مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة تتعثر

ولم تنطلق بعد خطة بناء سبعة مصانع ضخمة للذكاء الاصطناعي لإيواء معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والبرمجيات وتقنية الحوسبة السحابية والاتصال عالي السرعة ومراكز البيانات تحت سقف واحد بشكل كامل بسبب الصراع بين دول الاتحاد الأوروبي حول الإنفاق على القدرة التنافسية في ميزانية التكتل للفترة 2028-2034.

أوكرانيا على جدول الأعمال

وبالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يناقش القادة أيضاً أوكرانيا، التي أضيفت منذ ذلك الحين كموضوع رئيسي ثانٍ على جدول الأعمال، وذلك بعد يوم من وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن قادة الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يناقشوا مشاركة أوروبا في مفاوضات السلام والضمانات الأمنية المحتملة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي في حالة وقف إطلاق النار.

الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي تحديات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

أشرف بن شرقي

خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

سعر الذهب

أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

الاتحاد السكندري

خاص| الأهلي يعرض صفقة تبادلية على الاتحاد السكندري في يناير

ترشيحاتنا

رامي جمال ووالده

تامر حسني يطلب من جمهوره الدعاء لوالد رامي جمال

محمد سعد وأحمد حلمي

فيلمك يبقى حدوتة.. محمد سعد يهنئ أحمد حلمي بفيلمه الجديد

الفنان الراحل طلعت زكريا

قال أجرب.. إيمي طلعت زكريا تكشف عن أول مشروع تجاري لوالدها بعيدا عن التمثيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد