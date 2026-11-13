مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-11-2026

ينطلق اليوم الجمعة 13 - 11 - 2026 عدد من المباريات الهامة في تصفيات أمم افريقيا ودوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات التصفيات المؤهله لكأس أمم إفريقيا



جزر القمر ضد الكونغو الساعة 15:00

زامبيا ضد بوروندي الساعة 15:00

موزمبيق ضد إثيوبيا الساعة 15:00

الجابون ضد ليسوتو الساعة 18:00

جنوب أفريقيا ضد كينيا الساعة 18:00

بوركينا فاسو ضد موريتانيا الساعة 18:00

تونس ضد ليبيا الساعة 18:00

كاب فيردي ضد ليبيريا الساعة 18:00

نيجيريا ضد تنزانيا الساعة 18:00

مصر ضد مالاوي الساعة 21:00

مالي ضد رواندا الساعة 21:00

المغرب ضد النيجر الساعة 22:00

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية



هولندا ضد اليونان الساعة 21:45

صربيا ضد ألمانيا الساعة 21:45

إسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية الساعة 21:45

سلوفينيا ضد سويسرا الساعة 21:45

مولدوفا ضد كازاخستان الساعة 19:00

سلوفاكيا ضد جزر الفارو الساعة 21:45

بلغاريا ضد آيسلندا الساعة 21:45

لوكسمبورج ضد إستونيا الساعة 21:45

آندورا ضد جبل طارق الساعة 21:45

ليشتنشتاين ضد أذربيجان الساعة 21:45

مواعيد مباريات ودية دولية



سنغافورة ضد باراجواي الساعة 14:00

السعودية ضد كوريا الجنوبية الساعة 16:30

قطر ضد أستراليا الساعة 16:45

الإمارات ضد الهندوراس الساعة 18:10

الكويت ضد سوريا الساعة 18:30

الأردن ضد إندونيسيا الساعة 20:00