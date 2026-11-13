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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-11-2026

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

ينطلق اليوم الجمعة 13 - 11 - 2026 عدد من المباريات الهامة في تصفيات أمم افريقيا ودوري الأمم الأوروبية. 

مواعيد مباريات التصفيات المؤهله لكأس أمم إفريقيا
 

جزر القمر ضد الكونغو الساعة 15:00
زامبيا ضد بوروندي الساعة 15:00
موزمبيق ضد إثيوبيا الساعة 15:00
الجابون ضد ليسوتو الساعة 18:00
جنوب أفريقيا ضد كينيا الساعة 18:00
بوركينا فاسو ضد موريتانيا الساعة 18:00
تونس ضد ليبيا الساعة 18:00
كاب فيردي ضد ليبيريا الساعة 18:00
نيجيريا ضد تنزانيا الساعة 18:00
مصر ضد مالاوي الساعة 21:00
مالي ضد رواندا الساعة 21:00
المغرب ضد النيجر الساعة 22:00

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية


هولندا ضد اليونان الساعة 21:45
صربيا ضد ألمانيا الساعة 21:45
إسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية الساعة 21:45
سلوفينيا ضد سويسرا الساعة 21:45
مولدوفا ضد كازاخستان الساعة 19:00
سلوفاكيا ضد جزر الفارو الساعة 21:45
بلغاريا ضد آيسلندا الساعة 21:45
لوكسمبورج ضد إستونيا الساعة 21:45
آندورا ضد جبل طارق الساعة 21:45
ليشتنشتاين ضد أذربيجان الساعة 21:45

مواعيد مباريات ودية دولية


سنغافورة ضد باراجواي الساعة 14:00
السعودية ضد كوريا الجنوبية الساعة 16:30
قطر ضد أستراليا الساعة 16:45
الإمارات ضد الهندوراس الساعة 18:10
الكويت ضد سوريا الساعة 18:30
الأردن ضد إندونيسيا الساعة 20:00

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