مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-11-2026

ينطلق اليوم الجمعة 13 - 11 - 2026 عدد من المباريات الهامة في تصفيات أمم افريقيا ودوري الأمم الأوروبية.
مواعيد مباريات التصفيات المؤهله لكأس أمم إفريقيا
جزر القمر ضد الكونغو الساعة 15:00
زامبيا ضد بوروندي الساعة 15:00
موزمبيق ضد إثيوبيا الساعة 15:00
الجابون ضد ليسوتو الساعة 18:00
جنوب أفريقيا ضد كينيا الساعة 18:00
بوركينا فاسو ضد موريتانيا الساعة 18:00
تونس ضد ليبيا الساعة 18:00
كاب فيردي ضد ليبيريا الساعة 18:00
نيجيريا ضد تنزانيا الساعة 18:00
مصر ضد مالاوي الساعة 21:00
مالي ضد رواندا الساعة 21:00
المغرب ضد النيجر الساعة 22:00
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
هولندا ضد اليونان الساعة 21:45
صربيا ضد ألمانيا الساعة 21:45
إسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية الساعة 21:45
سلوفينيا ضد سويسرا الساعة 21:45
مولدوفا ضد كازاخستان الساعة 19:00
سلوفاكيا ضد جزر الفارو الساعة 21:45
بلغاريا ضد آيسلندا الساعة 21:45
لوكسمبورج ضد إستونيا الساعة 21:45
آندورا ضد جبل طارق الساعة 21:45
ليشتنشتاين ضد أذربيجان الساعة 21:45
مواعيد مباريات ودية دولية
سنغافورة ضد باراجواي الساعة 14:00
السعودية ضد كوريا الجنوبية الساعة 16:30
قطر ضد أستراليا الساعة 16:45
الإمارات ضد الهندوراس الساعة 18:10
الكويت ضد سوريا الساعة 18:30
الأردن ضد إندونيسيا الساعة 20:00