الأردن .. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة

نجحت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن ، صباح اليوم الجمعة، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها وهي تتجه نحو الأراضي الأردنية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “ بترا ” تمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من التعامل مع البالونات وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط المواد المخدرة المحمّلة عليها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، والتصدي بحزم لكافة محاولات التسلل والتهريب، مهما تعددت أساليبها وتطورت وسائلها، حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها، وصوناً لسيادتها وسلامة مواطنيها.