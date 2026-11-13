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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلمك يبقى حدوتة.. محمد سعد يهنئ أحمد حلمي بفيلمه الجديد

محمد سعد وأحمد حلمي
محمد سعد وأحمد حلمي
سارة عبد الله

حرص الفنان محمد سعد على تهنئة الفنان أحمد حلمي، بفيلمه الجديد حدوتة  بعد طرحه في دور العرض السينمائية.

وكتب محمد سعد عبر حسابه على فيسبوك: «مبروك لأخويا وحبيبي وصديق عمري، بإذن الله تكسر الدنيا يا حلمي وفيلمك يبقى حدوتة.. صبح صبح على الغاليين».

ورد أحمد حلمي على رسالة محمد سعد، معبرا عن تقديره لتهنئته، وكتب: “حبيبي يا سعد الله يبارك فيك يا صاحبي وأخويا والعشرة كلها، ويلا مستنين فيلمك الجاي".

وطرح فيلم «حدوتة» للفنان أحمد حلمي في دور العرض السينمائية يوم 11 نوفمبر، ويشارك في بطولته إلى جانب حلمي وأمينة خليل كل من ماجد المصري، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم.

والفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، ويترقب الجمهور العمل باعتباره أحدث ظهور سينمائي للفنان أحمد حلمي، الذي اعتاد تقديم شخصيات متنوعة تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، وسط تساؤلات حول طبيعة الشخصية الجديدة التي يقدمها في «حدوتة»، وما إذا كانت ستشهد تحولًا مختلفًا في اختياراته الفنية.

محمد سعد أحمد حلمي فيسبوك فيلم «حدوتة»

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