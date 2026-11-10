أحمد حلمي يكشف سر ظهوره باللحية والشعر الأسود في فيلم «حدوتة»

كشف الفنان أحمد حلمي عن كواليس ظهوره بإطلالة مختلفة خلال أحداث فيلمه الجديد «حدوتة»، الذي يستعد لطرحه بدور العرض السينمائية، حيث ظهر بلحية وشعر أسود، في تغيير لافت أثار تساؤلات الجمهور حول طبيعة الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل، خاصة مع ظهور الفنانة أمينة خليل بإطلالة غير تقليدية، بعدما اعتمدت الشعر الأبيض.

وتحدث أحمد حلمي عن تفاصيل هذا الظهور، خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربي»، موضحًا أن إطلالته باللحية ليست غريبة على أسرته، إذ اعتاد أفراد عائلته رؤيته بهذا الشكل في أوقات كثيرة، مشيرًا إلى أنه يفضل أحيانًا إطلاق لحيته، خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما جعل ظهوره بهذا اللوك أمرًا مألوفًا بالنسبة للمقربين منه.

وأضاف حلمي أن فريق العمل حرص على إبراز الإطلالة الجديدة بشكل واضح على البوستر الرسمي للفيلم، حتى يمنح الجمهور فرصة لتكوين انطباع مبدئي عن طبيعة الشخصية والأحداث التي تدور حولها القصة، دون الكشف عن تفاصيل العمل بشكل كامل، في محاولة لإثارة فضول المشاهدين وتشويقهم لمتابعة الفيلم عند طرحه.

أمينة خليل بإطلالة مختلفة في فيلم حدوتة

ولم يكن ظهور أحمد حلمي باللحية والشعر الأسود هو المفاجأة الوحيدة التي لفتت الأنظار إلى فيلم «حدوتة»، إذ أثارت الفنانة أمينة خليل اهتمام الجمهور بعدما ظهرت بالشعر الأبيض، في إطلالة مختلفة تمامًا عن الصور المعتادة لها، وهو ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة الشخصية التي تجسدها والدور الذي تلعبه ضمن أحداث الفيلم.

وتعكس الإطلالات المختلفة لأبطال العمل حالة من الغموض والتشويق التي يحرص صناع الفيلم على تقديمها للجمهور قبل انطلاق عرضه السينمائي، خاصة أن التفاصيل التي جرى الكشف عنها حتى الآن لم توضح الكثير عن طبيعة الأحداث، وهو ما يزيد من حالة الترقب لمعرفة القصة التي تجمع أبطال الفيلم.

موعد عرض فيلم حدوتة وأبطاله

ومن المقرر طرح فيلم «حدوتة» للفنان أحمد حلمي في دور العرض السينمائية يوم 11 نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته إلى جانب حلمي وأمينة خليل كل من ماجد المصري، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم.

والفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، ويترقب الجمهور العمل باعتباره أحدث ظهور سينمائي للفنان أحمد حلمي، الذي اعتاد تقديم شخصيات متنوعة تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، وسط تساؤلات حول طبيعة الشخصية الجديدة التي يقدمها في «حدوتة»، وما إذا كانت ستشهد تحولًا مختلفًا في اختياراته الفنية.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالفيلم وشخصياته، خاصة مع اقتراب موعد عرضه في السينمات، وبدء التفاعل الجماهيري مع البوستر والإطلالات الجديدة لأبطاله.