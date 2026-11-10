بعد إحالة المشاركين في تغطية مؤتمر أحد المحامين للتحقيق.. البلشي: لن نتهاون مع أي تجاوزات

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه تابع منذ يوم الجمعة الماضي ما أُثير بشأن تغطية مؤتمر أحد المحامين، مشددًا على ضرورة مقاطعة المؤتمرات التي تتناول الأعراض وتنتهك الحياة الشخصية للأفراد.

وقال البلشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن النقابة ستجري تحقيقًا نقابيًا مع كل من تجاوز حدود التغطية الصحفية المهنية، ولم يقتصر دوره على نقل وقائع المؤتمر، وإنما تجاوز ذلك إلى نقل عبارات السب والقذف والتعبير عنها.

محاسبة كل من يثبت تجاوزه

وشدد نقيب الصحفيين على أن القرار واضح، وأن النقابة لن تتهاون مع أي تجاوزات من هذا النوع، مؤكدًا إحالة كل من نقل وقائع السب والقذف والخوض في الأعراض خلال المؤتمر إلى التحقيق النقابي، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقواعد المهنية.