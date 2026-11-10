خدع المرضى 34 عاما.. نقابة الأطباء تعلق على واقعة طبيب الدقهلية المزيف

حذر الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، من خطورة واقعة ضبط شخص انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 34 عامًا بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن المتهم تنقل بين مستوصفات خيرية في عدة محافظات، من بينها الغربية والدقهلية، باستخدام مستندات مزورة.

وقال زهران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اكتشاف الواقعة جاء بعد التحقق من رقم القيد النقابي الذي تبين أنه مسجل باسم طبيب آخر.

ودعا المستوصفات الخيرية والعيادات الخاصة إلى التأكد من قيد الأطباء وتخصصاتهم عبر الموقع الإلكتروني لنقابة الأطباء، مشيرًا إلى إتاحة خدمة إلكترونية تُمكن المواطنين من الاستعلام باستخدام اسم الطبيب أو رقم قيده، والتحقق من أحقيته في ممارسة المهنة.

حماية المرضى

وأكد أن الاستعلام متاح بسهولة على مدار اليوم، بما يسهم في كشف حالات انتحال الصفة وحماية المرضى من الممارسات الطبية غير القانونية.