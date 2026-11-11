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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق قافلة طبية مجانية لأهالي العجمي وغرب الإسكندرية لمدة 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

انطلقت أمس الأول الاثنين فعاليات قافلة طبية مجانية بمحافظة الإسكندرية، ينظمها بنك الشفاء المصري بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك على مدار 4 أيام خلال الفترة من 9 حتى 12 نوفمبر الجاري، بمنطقتي الهانوفيل والورديان.

وتستهدف القافلة توفير الرعاية الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات، وتيسير حصول الأهالي على خدمات الكشف والعلاج، ضمن جهود دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وتقام فعاليات القافلة بمنطقة الهانوفيل في حي العجمي، حيث خُصص اليوم الأول، الاثنين 9 نوفمبر، لإجراء الكشف ضمن قافلة رمد متكاملة بوحدة صحة الأسرة البحرية بالهانوفيل.

وواصلت القافلة بالمكان نفسه، من خلال قافلة طبية متكاملة تضم تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة.

كما تنتقل فعاليات القافلة إلى منطقة الورديان بحي غرب، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، لتقديم خدمات الكشف في تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، وذلك بوحدة صحة الأسرة بالورديان.

وتختتم القافلة أعمالها غدا الخميس 12 نوفمبر بقافلة رمد متكاملة بوحدة صحة الأسرة بالورديان.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار دعم المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وتوفير الخدمات الصحية المجانية بمختلف المناطق.

وتقدم القافلة جميع خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، مع دعوة أهالي العجمي وغرب الإسكندرية والمناطق المحيطة إلى الاستفادة من الخدمات الطبية المتاحة وفقًا للمواعيد والتخصصات المحددة.

الإسكندرية قافلة طبية الشفاء اللجنة مجلس الوزراء

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