بناء على طلب «عموتة» .. إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع الجزائري أشرف عبادة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات ملف تدعيم خط دفاع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وموقف الإدارة من التعاقد مع المدافع الجزائري أشرف عبادة، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يرغب في التعاقد مع مدافع أجنبي لتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجزائري أشرف عبادة كان ضمن الأسماء الموجودة على رادار الأهلي، حيث تابعه فريق الاسكاوتنج بالنادي في العديد من المباريات، من أجل تقييم مستواه وإمكانية التعاقد معه.

وأضاف أن فريق الاسكاوتنج لم يُبدِ إعجابًا كبيرًا بإمكانيات اللاعب بعد متابعته، وهو ما أدى إلى تراجع أسهمه في حسابات النادي الأهلي، مؤكدًا أن أشرف عبادة لم يعد الخيار الأول أو الثاني أو حتى الثالث لتدعيم دفاع الفريق.

وتأتي هذه التطورات في ظل رغبة الأهلي في تدعيم مركز قلب الدفاع بصفقة أجنبية، لتلبية احتياجات الجهاز الفني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.