واشنطن تتهم 3 أشخاص مرتبطين بإيران بالتخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد البريطانية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص، قالت إنهم عملوا لمصلحة شبكة مرتبطة بإيران، على خلفية مخطط مزعوم لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية الملكية البريطانية في سبتمبر الماضي، وهي منشأة عسكرية تستضيف قوات وطائرات أمريكية.

ووفق بيان وزارة العدل الصادر اليوم الثلاثاء، شملت لائحة الاتهام المعدلة محمد باقر سعد داود الساعدي، وهو إيراني عراقي مزدوج الجنسية، ومحسن مهاجري، وهو إيراني الجنسية، ومحمد علي الحسني، وهو عراقي الجنسية.

وتتهم السلطات الأمريكية الثلاثة بالتورط في أنشطة مرتبطة بنحو 20 هجومًا ومحاولة هجوم في الولايات المتحدة وأوروبا، والعمل لدعم شبكتين تصنفهما واشنطن منظمتين إرهابيتين، هما كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وهذه اتهامات واردة في مستندات قضائية أمريكية ولم تصدر بشأنها أحكام نهائية.

وبحسب لائحة الاتهام، تولى الحسني خلال أغسطس وسبتمبر تنسيق التحضيرات للمخطط، بما شمل تكليف أشخاص بمراقبة محيط القاعدة وتصويره، وتجهيز شاحنات صغيرة وبراميل وقود، والبحث عن مواد كيميائية ومكونات يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات.

وتقول السلطات الأمريكية إن ثلاثة شاحنات تحركت باتجاه القاعدة في 26 سبتمبر، وإن اثنتين منها على الأقل واجهتا حاجزًا أمنيًا منع وصولهما إلى المسار المحدد. وفي الساعات الأولى من يوم 27 سبتمبر، عثرت السلطات البريطانية على الشاحنات الثلاث وألقت القبض على أشخاص كانوا بداخلها.

وأضافت لائحة الاتهام أن الساعدي، رغم وجوده في الحبس بالولايات المتحدة على ذمة قضية أخرى، حاول تمرير رسائل مشفرة إلى شركائه عبر أفراد من عائلته، لتنسيق خطوات مرتبطة بالمخطط.

وتتضمن لائحة الاتهام الأمريكية ثمانية بنود، من بينها التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية، وتمويل الإرهاب. وتصل العقوبات القصوى لبعض التهم إلى السجن المؤبد، وفق وزارة العدل الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تحقيق بريطاني منفصل بشأن الواقعة، سبق أن أعلنت فيه شرطة مكافحة الإرهاب توقيف عدد من المشتبه بهم وتوجيه اتهامات أمنية إلى شخصين.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن لائحة الاتهام تتضمن مزاعم لم تثبت قضائيًا، وأن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى صدور حكم نهائي.